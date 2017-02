Dárdaiék a 96. percig győztesnek érezhették magukat

Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a listavezető Bayern München ellen a német labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának szombati játéknapján.

A fővárosi együttes – amely négy tavaszi bajnokijából hármat elveszített – a 21. percben Vedad Ibisevic találatával szerzett vezetést, és hiába támadott hátrányban szinte végig a müncheni sztárcsapat, sokáig nem tudta bevenni a berliniek kapuját. Végül a 96. percben, egy bal oldali szabadrúgás után Robert Lewandowski közeli lövésével egyenlített a Bayern, amely ezáltal egy pontot megmentett. A Hertha így sem lehet elégedetlen, hiszen sorozatban 11 vereség után tudott pontot szerezni a címvédő ellen.

A másik magyar érdekeltségű mérkőzésen Szalai Ádám közvetlenül csapata, a Hoffenheim vezető góljának megszerzése után, a 65. percben lépett pályára. A válogatott támadó nem talált be az utolsó Darmstadt hálójába, ám együttese így is 2-0-ra győzött, melynek köszönhetően továbbra is negyedik.

A harmadik helyen álló Borussia Dortmund könnyedén, 3-0-ra verte a Wolfsburgot.

Bundesliga, 21. forduló:

Borussia Dortmund-VfL Wolfsburg 3-0 (1-0)

Eintracht Frankfurt-Ingolstadt 0-2 (0-1)

Hertha BSC-Bayern München 1-1 (1-0)

Hoffenheim-Darmstadt 2-0 (0-0)

FSV Mainz-Werder Bremen 0-2 (0-2)

pénteken játszották:

Augsburg-Bayer Leverkusen 1-3 (0-2)