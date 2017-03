Egy „elfuserált konstrukció” miatt libalegelő az Újpest-pálya

Októbertől márciusig a tető elhelyezkedése miatt nem süti a nap a Szusza Ferenc Stadion gyepét. Állítólag ez a baj.

Gyorstalpalón képez gyepmestereket a Magyar Labdarúgó Szövetség – olvasható a keddi Népszavában. A tanfolyamra minden NB I-es és NB II-es klubnak kötelező küldenie valakit.

A reakció igen gyors a futballszövetség részéről azok után, hogy Thomas Doll, a Ferencváros trénere a Bundesliga ötödosztályához sem méltó libalegelőhöz hasonlította a frissen felújított Szusza Ferenc Stadion gyepét az Újpest ellen 1-0-ra megnyert rangadó után. Ezt követően Balajcza Szabolcs, a lila-fehérek kapusa nyilatkozott az NSO-n arról, hogy a stadionfelújítás után szörnyű állapotban kapták vissza a játékteret.

Amikor októberben a felújítás elkezdődött, a Nemzeti Sportközpontok átadta a stadiont a kivitelezőnek – tájékoztatta a Népszavát Tóth András, a Szusza Ferenc Stadion létesítményvezetője. „Az Újpesti Torna Egylet alkalmazottjaként különösebb közöm nem volt a stadion felújításához, tehát a gyep karbantartásához sem. Ami engem bánt, hogy most mindenki próbálja másra kenni a hibát meg a problémákat: például azt, hogy milyen állapotban van a gyep. Pedig a stadion 2001-es átadása óta nyilvánvaló, hogy ezt a pályát március közepéig normálisan használni nem lehet” – utalt arra, hogy ez idő alatt nap nem is éri a gyep egy részét ilyenkor, ráadásul a talaj akár fél méter mélyen is lefagyhat. Szavai szerint „elfuserált konstrukció” volt a tető ebben a formában.

A ferencvárosi sajtóosztály nem reagált a lap kérésére, hogy Doll mester rangsorolja az élvonal pályáit a minőségük szerint. Az MLSZ viszont megírta, ki felel azért, hogy ilyen pályán egy meccs megrendezhető.

A mérkőzés előtt a játékvezető vizsgálta meg a pálya talaját, és játékra alkalmasnak ítélte meg – mondta a Népszavának Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője. Sem Thomas Dollnak, sem az Újpestnek nem kell szankciótól tartania – tette hozzá, elejtve, a stadionrekonstrukciónak nem volt része a gyep felújítása, amelyet egyébként a Vasas és az Újpest illetékesei is rendben lévőnek találtak nemrég.

És akkor itt jön a szövetségi válasz lényege: „Az előírások szerint megfelelő minőségű pályán kell megrendezni a meccseket, azért, hogy ez garantálva legyen, a szövetség februárban pályakarbantartó-tanfolyamot indított, amely áprilisig tart, de a sok jelentkező miatt lesz újabb kurzus is.” Egyebek között növénytant, talajtant, környezetvédelmet és a gyep ápolásával kapcsolatos tudnivalókat kell elsajátítani, illetve ezekből vizsgázni.

Nem rózsás a talajhelyzet Felcsúton sem, ahol 2,9 milliárd forintnyi taótámogatásból gazdálkodik az egyesület, amely nem reagált a Népszava megkeresésére.

Hétfőn a Blikk írt összeállítást a hazai gyephelyzetről.