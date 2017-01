Eladják az Újpestet? Záporoznak a félinformációk

A Red Bull bevásárló körútra indul a futballpiacon, információk szerint az egyik árucikk az Újpest FC lenne. A IV. kerületben nem tudnak erről.

A Red Bull magyarországi képviselője, Aron Rodríguez Twitter-csatornáján azt közölte, hogy Dietrich Mateschitz, a cég alapítója Roland Duchatelet-vel – az Újpest-tulajdonos Roderick édesapjával – tárgyal majd az Újpest futballcsapatának eladásáról szerdán Svájcban. A tárgyaláson a bejegyzés szerint szó lenne a szintén a Duchatelet-birodalomhoz tartozó angol Charlton értékesítéséről.

A Red Bull magyarországi cégének kommunikációját intéző Red Lemon Media képviseletében Péter Dorka azonban az NSO.hu-nak azt mondta, Rodríguez nem áll a Red Bull Hungary alkalmazásában, az tehát minimum kérdéses, hogy a Red Bullnál valóban tervezik-e a budapesti egyesületben való szerepvállalást.

– Nem folytatunk tárgyalást ilyen ügyben. Nonszensznek tartjuk, hogy a klub életéről egy olyan ember nyilatkozik a Twitteren, aki nem is dolgozik nálunk. Az Újpest FC, ahogy eddig is, ezután is a hivatalos honlapján kommunikálja a klubbal kapcsolatos híreket – közölte a Csakfoci.hu-val az Újpest FC.

Hogy legyen még egy csavar a történetben: Angliában azt írják, mégis van alapjuk a szerdai találkozóról szóló híreknek. A Charlton Soul nevű Twitter-oldal – amelyik a klub ügyeivel kiemelten foglalkozik – arról számolt be, hogy az egyesülethez tartozó forrás megerősítette Roland Duchatelet szerdán esedékes tárgyalásának tényét a Red Bull képviselőivel, kifejezetten a Charlton napirenden lévő eladása kapcsán. Az Újpestről nem írnak.