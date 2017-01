Eldöntötték: 48 csapatos lesz a foci-vb

Cikkünk frissül.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) tanácsának keddi döntése értelmében 2026-ban már 48 csapat szerepelhet a világbajnokságon. A szövetség közlése szerint egyhangú döntés született Zürichben. Az új lebonyolítási rend szerint kilenc év múlva a 48 nemzeti együttes az első szakaszban 16 hármas csoportban küzd majd meg. Úgy tűnik, a triók első két helyezettje jut tovább a kieséses szakaszba.

Az ülésről még nem szivárgott ki az az információ, hogy megszűnik-e a döntetlen a tornán, és azonnali büntetőpárbaj döntene a győztes kilétéről. Azt sem tudni, az indulók számának növekedésével melyik kontinens jár majd jól, de nagy valószínűséggel Afrika és Ázsia, előbbi a nagy, még feltáratlan piac, utóbbi a szponzorok bevonása érdekében.

Az olasz–svájci Gianni Infantino FIFA-elnök múlt szerdán egy dubaji konferencián leszögezte, a bővített tornát ugyanannyi idő alatt le lehetne bonyolítani, mint a mostani 32 csapatos viadalt. Infantino a februári elnökválasztást megelőzően még a 40 csapatos vb ötletével kampányolt, később azt javasolta, hogy a 48 nemzeti együttesből 16 egy selejtezőforduló után essen ki, majd a torna az eddigiekhez hasonlóan, 32 csapattal folytatódjon, legutóbb viszont már azt hangoztatta, hogy a 16-szor hármas formátum a legnépszerűbb opció.

Pénz, tévé, kényelem

A 48 együttest felvonultató vb egyúttal a pénzügyileg legvonzóbb struktúra is lenne Infantino szerint. Az előzetes számítások alapján a bevétel csaknem 20 százalékkal, 6,5 milliárd dollárra nőhet, a költségek viszont csak 300 millióval gyarapodhatnának, így elérhetnék a 2,3 milliárd dollárt, a lehetséges nyereség pedig 640 millió dollár lenne. A FIFA a tervek szerint a televíziónézőknek és a műsorszolgáltatóknak a kezdési időpontok rugalmassá tételével kedvezne, vagyis nem a helyi idő szerinti főműsoridőben rendeznék a találkozók többségét, hanem akkor, amikor az a legmegfelelőbb a két válogatott otthoni szurkolói számára.

A vb-ket 1998 óta 32 csapat részvételével rendezik, nyolc négyes csoportban, a változtatással a vb-meccsek száma 64-ről 80-ra emelkedik.

Vélemények

Diego Maradona (minden idők egyik legjobb labdarúgója): Elégedett vagyok a kezdeményezéssel, mert ennek hála olyan országok is kijuthatnak, amelyek most a kvalifikáció kezdetekor tudják, hogy teljesen esélytelenek. Fantasztikus lesz, mindenki arról álmodik, hogy vb-n szerepelhessen, most már nem hiába.

Carlo Ancelotti (Bayern München): A gazdasági érdekek befolyásolják a minőséget, mert egyre több mérkőzést kell játszanunk. A futball felzabálja önmagát, hogy úgy mondjam. Túlságosan ki vagyunk facsarva. A kevesebb meccs jobb minőséget jelentene, ezt kellene szem előtt tartani.

Karl-Heinz Rummenigge, ECA (európai labdarúgóklubok szervezete): A játékosok, különösen a válogatott labdarúgók elfogadhatatlanul sok mérkőzést játszanak, visszautasítjuk ezt a kezdeményezést.

