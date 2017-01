Elhunyt a volt angol szövetségi kapitány

72 éves korában elhunyt Graham Taylor, aki 1990 és 1993 között volt az angolok szövetségi kapitánya – írja a BBC Sport. Taylor halálát feltételezhetően szívinfarktus okozta.

Graham Taylor azután távozott a szövetségi kapitányi posztról, hogy Anglia nem jutott ki az 1994-es amerikai világbajnokságra. Kapitányként nagy sikereket nem tudott elérni, bár 1992-ben kijuttatta az angolokat az Eb-re.

Klubszinten, edzőként azonban kétszer is ezüstérmet szerzett. A Watforddal, amelynek elnöke is volt, valamint az Aston Villával is begyűjtött egy második helyet az FA-kupában.

