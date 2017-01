Feleslegessé válik-e a futballban a játékvezető?

Megosztás Havasi Zsolt, 2017. január 13., péntek 05:40

Videobíró a pálya szélén Yokohamában a mexikói Club America és a spanyol Real Madrid mérkőzésén a labdarúgó klubvilágbajnokság elődöntőjén Fotó: Toshifumi Kitamura / AFP

Legkésőbb a 2017–18-as szezonban kísérleti jelleggel általánosan bevezetik a labdarúgásban a videobírót. Kassai Viktor már történelmet is írt a használatával. Ám azt csak a közeljövő dönti el, élesben is alkalmazható-e a technológia. Az már most biztos, csökkenti az emberi tévedések számát, és növeli a teljes játékidő hosszát.