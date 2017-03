Gera jobb lába tette boldoggá a Fradi-tábort

Volt idő, amikor egy Újpest-Fradin a zöldek a Megyeri úton is háromszoros emberelőnyben voltak a lelátón. Sőt évtizedeken át ez nem számított különlegességnek, bármilyen népszerű volt az Újpest, volt olyan ellenfél, amellyel szemben a lelátón nem tudott többséget kialakítani.

Ezeknek az időknek vége , az okokon alighanem el kellene gondolkozni a zöld-fehéreknél. Egyrészt persze a lilák valóban sokan voltak a felújított Szusza Ferenc Stadionban, az ultrák megtöltötték a Megyeri út felőli tribünt (ez lett az új helyük), valamint a két hosszú oldalt is.

Másrészt megdöbbentően kicsi ferencvárosi szurkolótábor kísérte el a bajnoki címvédőt,

éppenhogy megtelt egy szektor, ami körülbelül 500 embert jelent.Összesen nyolcezren voltak a tizenkétezres arénában.

Ami a felújítást illeti, sikerült már jobban is folyamat Magyarországon, ugyanakkor bolgogabbá tette a szurkolók egy részét, hogy a büféből is lehet nézni NB I-es mérkőzéseket, így a kellemest össze lehet kötni az időnként kellemessel. Ilyen lehet a mosdók használata is, megfelelő állapotok mellett. Ezen csak javítani lehetett Újpesten.

A Fradi-tábor nagy örömére a hangosanbeszélőnek időnként elakadt a beszélője a bemutatásnál, mondjuk, hogy technika hiba volt, mindenesetre a rigmus nem maradt el:

Nincsen hangotok!

Nemcsak ennyiből áll, persze, de a megszólítástól tekintsünk el, ahogy azt a trágárságot sem idéznénk szó szerint, amellyel az Újpest tábor néhány tagjának sikerült megtisztelnie a HImnusz előtti pillanatokat.

A meccs maga: nem is volt rossz - egy ideig.

A mérkőzésnek volt hangulata és színvonala is. Már az első perc is majdnem ziccert hozott, egy hazai kiugratás után éppenhogy tisztáztak a zöldek. A középpálya inkább egymás felrúgásáról szólt ugyan, de volt néhány kulturált akció a folytatásban is. Andric balról jobbal 17 méterről lőtt a 10. percben, a labda közel járt a rövid felsőhöz. Bal oldali beadás Balogh Balázs pattintott fejesénél Dibusz Dénes már verve volt, a labda ezúttal a bal sarkot kerülte el. A Fradi fejjel válaszolta volna egy jobboldali beadás nyomán, de a mozdulat nem volt veszélyes, Balajcza Szabolcsnak csak fel kellett nyúlnia a földről felpattanó labdához. Jobboldali FTC szabadrúgás volt a következő említésre méltó esemény (a 19. percben), de csak azért, mert a megítélése ellen ezrek tiltakoztak. A sarokrúgással felérő beadás veszélytelen lett.

Fél óra telt el, és még mindig nem láttunk egy formás Fradi-támadást, Thomas Doll edző pedig, aki korábban széles mozdulatokkal értetlenkedett, egyelőre nem tudott mit kezdeni a helyzettel, és visszaült a helyére.

Egy veszélyes kettő kettő elleni helyzet csak kialakult a lilák kapujánál, buktatás lett belőle 17 méteren.

Gera jobbal ellőtte a jobb sarokra a labdát, és jól tette, a kapufa mellett a hálóba vágódott a labda, vezetett a Fradi.

A sorfalból ügyesen kiugró zöld-fehér játékosok segítették a labda útját, Balajcza nem láthatott semmit az egészből. (0-1).

Megzavarodtak a lilák, lábra kaptak a zöldek, pár perc múlva a Nalepa megsérülésével az utolsó pillanatban kezdőbe kerülő Sternberg előtt akadt ziccer, Balajcza jól jött ki a kapuból, a jobb saroktól néhány méterre kialakuló helyzetnél.

A szünetet a biztonságiak csatája színesítette az ultrákkal, meg egy lánykérés, amire nem biztos, hogy a nyilvánosság a legjobb megoldás. (Hiszen ki tud ilyenre nemet mondani, nincs igazán választási lehetősége a leendő menyasszonynak, de ritkán születnek belőle jó házasságok.

Szünet után megjött a tűz

Fordulás után Cseke Benjámin szöglete majdnem érintés nélkül a Fradi kapujába szállt, majd elkezdődött a tűzijáték. De nem a játék szintjén, hanem a lelátón, látványos görögtüzezés, petárdázás indult a lila táborban, nem kevés pénzért, hát még ha a büntetést is bele számoljuk...

A pályán viszont inkább az történt, amit a Fradi akart, még ha a hazaiak többet is birtokolták a labdát. Nebojsa Vignjevic kettős cserével igyekezett frissíteni az Újpestet, rá is fért: Lázok János és Heris futott a pályára az 57. percben.

Nemsokára egy jobboldali beadás sikerült egy kicsit magasra, hiába hördült közben fel a lila tábor. Már mindkét csapattól hiányoztak az értékelhető akciók, ezt persze a vendégek nem bánták. Erősen lecsökkent azoknak a jó passzoknak a száma, amelyek után a címzet jobb helyzetbe került, mint a feladó kedvezőbb helyzetbe került, mint a feladó, ezt viszont a meccs színvonala bánta.

Böde Dániel ugyan nem a gyorsulás embere, de belelendül... Egy nagy szólóval nagy helyzetet teremtett maga előtt,

valahogy egy sárga lap árán mégis sikerült megállítani húsz méteren. Leandro ballábas szabadrúgása már nem volt veszélyes.

Heris tűnt fel az alapvonalnál, de nemcsak a kopasz fejével, hanem a cseleivel is. Jól kevert, csak rosszul osztott, nem lett belőle semmi húsz perccel a vége előtt.

Egész más volt a helyzet a 75. percben, Lázok két méterről lőtt fölé, a maga nemében ez is bravúr, igaz, Dibusz kapus nagyon közel volt. Farkas Ádám játékvezetőt igyekezett két lila öltöztetni, ez szórakoztatta a legjobban a hazaiakat.

Heris a rendes játékidő vége előtt próbálta meg onnan bevenni a Fradi-kapuját, ahonnan Kosztandinov az 1994-es vb selejtezőjének legvégén váratlanul kiejtette a franciákat )és továbbjuttatta a bolgárokat), vagyis jobbal, majdnem az alapvonalról, jobb oldalról. Nem sikerült.

A forduló előtt a 4. Fradinak két pont előnye volt a 6. Újpesttel szemben, vagyis a lilák előzni akartak a tabellán. Helyette öt pontra nőtt a különbség.

