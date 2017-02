Guardiola: Ha nem lövünk gólt Monacóban, kiesünk

Elégedetten, de máris a jövőbe nézve nyilatkozott a lefújást követően Pep Guardiola, a Manchester City mestere. Pedig csapata 1-2-nél a kiesés szélén tántorgott, de Radamel Falcao kihagyta a tizenegyest, mely padlóra küldte volna az angolokat, akik ezen felbuzdulva fordítottak, és 5-3-ra nyertek egy őrült meccsen. „Fantasztikus játékosaik vannak, megnézném, hogy más csapatok hány helyzetet tudnak kialakítani ellenük. Tudtuk, hogy a gyors játékosaikkal akarnak majd mögénk kerülni. Ők viszont nem biztos, hogy számítottak arra, hogy mi ennyi tiszta lövőhelyzetet alakítunk majd ki” – ecsetelte a katalán tréner.

Guardiola nem kertelt, azt mondta, ha nem rúgnak gólt Monacóban, akkor kiesnek a legjobb 16 között a Bajnokok Ligájából.

„A mai lecke az volt, hogy sohasem adhatjuk fel.

Volt úgy, hogy szerencsénk volt, de az első félidőben például pont nem voltunk azok. Életben maradtunk, nagyon boldog vagyok az eredmény miatt” – hangsúlyozta, és hozzátette, az ilyen meccsek tehetnek jobbá egy csapatot.

Azt követően, hogy a frissen igazolt brazil Gabriel Jesus kiszorította őt a csapatból, Kun Agüero, a City támadója kapcsán még az is felmerült, hogy elhagyja Manchestert. Jesus azonban megsérült, az argentin pedig a Monaco ellen olyan játékkal rukkolt elő, amiért korábban felállva tapsoltak neki az Etihad Stadionban. Két góljával és egy gólpasszával visszarántotta csapatát a gödör széléről. Az újságírók arról faggatták, hogy vajon egyszeri lehetőséget kapott-e most Guardiolától, vagy hosszú távon lehet vele számolni? „Az az igazság, hogy ez teljes mértékig az ő döntése, nekem pusztán az a dolgom, hogy mindent megtegyek a pályán, ami az erőmből telik” – így Agüero. A csatár betekintést engedett Guardiola edzői kulisszái mögé. „Azt kívánja a csapattól és tőlem is, hogy egyre többet és többet teljesítsünk, folyamatosan jobbak legyünk. Nekem igazából fel kell áldoznom magam a csapatért, szerencsére ez ma bejött, reméljük a következő meccsen is be fog.”

A másik meccsen az Atlético már idegenben lerendezte saját párharcát, 4-2-re verte Leverkusenben a Bayert. A meccs egyik hőse ki más, mint Antoine Griezmann volt, aki történelmet írt. 13 BL-góljával immár övé a klub örökranglistájának első helye a sorozatban.

Antoine Griezmann Fotó: Federico Gambarini / AFP

„Nagyon büszke vagyok erre. Tudtuk, hogy nyomás alá akarnak majd helyezni minket, de az edzőnk cseréi segítettek bennünket, és győzni tudtunk.” Érdekes, hogy a francia támadó pont a cseréket említette, mivel Gameiro lehozásakor nem tűnt túl boldognak a pályán.

„Láttam, hogy jól játszik, de a főnök jól látja a dolgokat, és lehozta őt”

– reagált az újságíróknak Diego Simeone húzására. Gameiro jelezte, remekül együtt tud működni csatártársával, már hét gólpasszt kapott tőle, míg ő 3-4-gyel válaszolt. „Minden meccs előtt beszélgetünk a passzolásról, összjátékról vele. Remekül megértjük egymást, reméljük ez a jövőben is így fog működni.”

