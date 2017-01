Gyorsan megszabadult középpályásától Mourinho

A Manchester United eladta Morgan Schneiderlint az Evertonnak – írja az Espnfc.com. A francia válogatott középpályást 2015-ben még Louis van Gaal kérésére igazolták le a Southamptontól 24 millió fontért, de nem tudta meggyőzni José Mourinhot, hogy szükség van rá. Most korábbi mesterének bizonyíthat, mert az Evertont az a Ronald Koeman irányítja, akivel már dolgozott együtt a déli kikötőváros csapatában.

A játékos 20 millióért távozik a liverpooliakhoz, akiknek 2021-ig írt alá. De az összeg 24 millió fontra emelkedhet, ha bizonyos feltételek teljesülnek majd, szóval nem vagy alig veszítenek az üzleten a Vörös Ördögök.

Schneiderlin eladásáról már korábban is szó volt, hozzá és Memphis Depayhoz sem ragaszkodott Mourinho. Érdekesség, hogy a portugál menedzser az elmúlt időszakban több mellőzött játékosnak is gesztus tett: Mhitarjan a kezdőig jutott, Schweinsteiger pedig az első csapat keretéig. Sőt, még Marouane Fellaini is új szerződést kapott.

Sajtóhírek szerint Depay is követheti Schneiderlint az Evertonhoz.