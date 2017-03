Hétfőtől Bódog Tamás lesz a DVTK edzője

Hétfőtől a volt válogatott Bódog Tamás lesz a Diósgyőri VTK labdarúgócsapat vezetőedzője – közölte csütörtökön a klub a honlapján.

Az együttes éléről éppen egy hete menesztették Horváth Ferencet.

„Nagy megtiszteltetés, hogy én vehetem át a DVTK irányítását, köszönöm a bizalmat – nyilatkozta a 46 éves Bódog Tamás. – Minden tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy mind eredményességben, mind játékban számottevően előrelépjen a csapat. Mindenkitől elnézést kérek azért, hogy ígéretem ellenére egy, a Brondbynél tegnap este felmerült technikai probléma miatt nem tudtam ma reggel hazautazni, de hétfőn szívesen állok a sajtó képviselőinek rendelkezésére. Vasárnap még bajnoki mérkőzés vár rám a Brondbyvel, de hétfőn már teljes erővel megkezdem a munkát Miskolcon.”

A hétvégi, Videoton elleni bajnoki mérkőzésen az előzetes terveknek megfelelően Vitelki Zoltán irányítja a DVTK együttesét.

Bódog Tamás Pécsett lett élvonalbeli labdarúgó, Magyar Kupát és bajnoki bronzérmet is nyert a piros-fekete klubbal. Ezt követően Németországba szerződött, ahol az Ulm csapatával a harmadosztályból egészen a Bundesligáig menetelt – írja a DVTK honlapja. Egy rövid kitérő után Mainzban megismételte csapatával a bravúrt, élvonalba jutást ünnepelhetett. Karrierje során több sérülés is akadályozta, de így is 36 első- és 109 másodosztályú bajnoki mérkőzésen lépett pályára Németországban. Eközben 2000 és 2003 között öt alkalommal a magyar válogatott mezét is magára húzhatta.

Edzői pályafutását a Mainznál kezdte, majd a Videoton hívására 2009-ben hazatért, és Mezey György segítőjeként az első évben ezüst-, a másodikban aranyérmet nyert. Ezt követően egykori ulmi edzője, a lipcsei sportigazgató Ralf Rangnick kérésére lett a RB Leipzig felemelkedésének aktív szereplője. A negyedik osztályban kezdte el a munkát Alexander Zorniger vezetőedző mellett, és nagy bravúrral – egymást követő két évben is feljebb lépve – egészen a másodosztályig jutottak. A mostani idényben ismét Alexander Zorniger társaként dolgozott, a dán első osztályban második helyen álló Brondby csapatát hagyta el a DVTK hívására. Most először lesz vezetőedző egy csapatnál.

A DVTK 22 fordulót követően 21 ponttal a tizenegyedik, kieső helyen áll az OTP Bank Ligában.