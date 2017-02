Ilyen a pályán a nagyon önzetlen Nikolics Nemanja

Meseszép támadás után szerzett tanítanivaló gólt Nikolics Nemanja csapata, a Chicago Fire a Miami elleni felkészülési meccsen. A Lengyelországból Amerikába kerülő magyar támadó adta a gólpasszt, bár akár maga is befejezhette volna a támadást.

Csapata 5-2-re győzött, Nikolics a második félidőt végig játszotta.

Az első hetekben azért voltak nehézségei Amerikában, jóval a családja előtt érkezett, a társak és a trénerek viszont jól fogadták, erről már korábban beszélt. A korábbi interjúban azt is elmondta, neki is, a családjának is jobb volt, hogy Kína helyett a tengerentúli világot választotta.

A videó alapján a gólok mellett a gólpasszait is örömmel fogadják odaát.

