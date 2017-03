„Ilyen helyzetben megérted azokat, akik öngyilkosságot követnek el”

– Az elején csak ültem, és azon gondolkodtam, vajon valaha leszek-e még boldog? – többek között ezt mondta felesége halála kapcsán Rio Ferdinand, a Manchester United korábbi védője. A most 38 éves, visszavonult játékos 2009-ben házasodott össze Rebecca Ellisonnal, akit mellrák vitt el 2015 májusában.

Hosszasan mesélt a BBC-nek a gyász folyamatáról Rio Ferdinand. – Fantasztikus életem volt, csodálatos feleség, remek gyerekek, aztán egyszer csak bumm. Amikor Rebeccánál diagnosztizálták a rákot, minden megváltozott. Az a három hónap a kórházban, mielőtt elhunyt, hihetetlenül nehéz volt. Egyszerűen nem hiszed el, hogy a legrosszabb megtörténhet.

A 2008-ban BL-győztes védő – aki kezdetben italba fojtotta bánatát – nem ment el terapeutához, állítja, nem tud könnyen beszélni az érzelmeiről. Viszont összejár több hasonló sorsú férfival, akikkel átbeszélik, ki miként éli meg a helyzetét. Az egyik téma például az, hogy ki hordja még a jegygyűrűjét. Ferdinand így vallott erről: – Nem érzem úgy, hogy le tudnám venni a gyűrűmet. De közben többen azt mondják, ez tartja vissza őket.

Lehet, ilyen dolgokra van szükség ahhoz, hogy képes legyek újra normálisan lélegezni,

és továbblépni? – tette fel a kérdést.

Az angol válogatott csapatkapitányi karszalagját is kiérdemlő játékos gyászában a legnehezebb, hogy három gyermekük is rá maradt. Állítja, ő csak túlléphet valamikor a traumán, ám nekik már sosem lesz anyukájuk. Nem tudja, milyen módon tudná szóra bírni az öt, nyolc, illetve tíz éves gyerekeket. Amikor az érzéseikről érdeklődött, falakba ütközött.

„Nem érzem úgy, hogy le tudnám venni a gyűrűmet” Fotó: Lindsey Parnaby / AFP

Csak a korábbi pozitív élményeket felhozó emléküveg-módszerrel járt sikerrel: a befőttesüvegbe kisebb papírokon bedobott történetek, rajzok kapcsán tudtak a gyerekek az édesanyjukkal átélt boldog pillanatokról beszélni. – Ez valahogy mindent megnyitott, gyönyörű volt látni őket, ahogyan boldogan és vidáman felidézték mamájukat, ahelyett hogy szomorúak lettek volna vagy a negatív helyzetek kerültek volna előtérbe.

Ferdinand meglepő mélységeket tárt fel: – Amikor ilyen helyzetbe kerülsz, megérted azokat, akik öngyilkosságot követnek el, vagy fontolgatják azt. Velem ez nem történt meg, de most már látom, hogyan juthat el valaki idáig – nyilatkozta. Elismerte, régebben, akár feleségével beszélgetve is elítélt, tudatlannak és önzőnek nevezett olyanokat, akik például így hagytak hátra három gyermeket, most azonban azt mondja: el lehet jutni erre a szintre.

Miközben Ferdinand elhunyt feleségét gyászolja, januárban brit bulvárlapok már egy valóságshow-szereplővel, Kate Wrighttal való viszonyáról cikkeztek. Nem titkolta, csalódott, hogy találgatások jelentek meg a magánéletével kapcsolatban. – Gyermekeim védelme a legfontosabb számomra, ezért rettenetes, ami a sajtóban folyik – jelentette ki. Hozzátette, megtanulta, arra, hogy kapcsolati szinten is továbblépjen, sosincs megfelelő pillanat. – Aki egyedül ismeri a megfelelő pillanatot az, aki abban a cipőben van. A múltban sem beszéltem ilyenekről a nyilvánosság előtt, s nem is fogok nyilatkozni létező vagy lehetséges kapcsolatokról, amelyekről mások beszámolnak.

A Manchester Unitedban eltöltött 14 év után a Queens Park Rangersben egy idényt lehúzó, majd 2015-ben visszavonult labdarúgó a brit kormány döntését is bírálta, amely szerint áprilistól úgy változik a jogszabály, hogy az egyedül maradt szülők 18 hónapon át kapnak juttatást, s nem a legkisebb gyermek 16 éves koráig. – Őszintén szólva, nem értem, hogy mondhatja a kormány, hogy létezik egy ilyen meghatározott időszak, mert

egy gyászfolyamatnak nincs köze semmiféle időkerethez, mindenkinél más és más.

Van, akinek talán hat hónap is elég, másnak akár tíz évbe beletelik. Nincs egy olyan időpont, amikor azt mondhatod: igen, túl vagyok rajta.

Rio Ferdinand is küzd még a traumával.

