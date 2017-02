Jogerős: ki kell adni, mire ment el a taópénz Felcsúton

Fontos pert nyert a Demokratikus Koalíció: friss határozatában úgy döntött a Fővárosi Ítélőtábla, hogy a taóforrásból a kért időszakban finanszírozott felcsúti megbízások részletei nyilvánosak – írja a Magyar Narancs.

hirdetés

A Fővárosi Ítélőtábla csütörtöki határozatában meghagyta az elsőfokú törvényszék ítéletét, vagyis az akadémiának ki kell adnia a szerződéseket. Az indokolásban történt azonban egy lényeges változás: az ítélőtábla szerint nem teljesen azért nyilvánosak a szerződések, amiért azt az első fokon eljáró bíróság gondolta. A Fővárosi Ítélőtábla szerint ugyanis azért kell megmutatni a szerződéseket, mert a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány közhasznú szervezet, amely közhasznú tevékenységet lát el, és ezt még az alapító okiratában is lefektette – teszik hozzá. Az elsőfokú ítéletben még a társasági adókedvezmény közpénz jellegére hivatkoztak.

Mint írják, a jogerős határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül Mészáros Lőrincéknek ki kell adniuk rengeteg szerződést. Ezekből kiderülhet, hogy a 2013. január és 2015. november 26-a közötti időszakban kiket bíztak meg pályaépítésekkel, de a legapróbb szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumokat is ki kell adniuk, ha az adott szolgáltatást a társasági adókedvezményekből befolyó összegből finanszírozták. Pontos összeget nehéz mondani, de a kiperelt szerződések összértéke akár az 5-6 milliárd forintot is túllépheti.

hirdetés

A Magyar Narancs úgy tudja, a felcsúti klubbal kapcsolatos elsőfokú ítéleten felbuzdulva a DK több tucat adatigénylést nyújtott be sportegyesületekhez, hogy azoktól is kikérje a taópénzes szerződéseket. A kontraktusokat azonban a DK nem kapta meg, így elkezdték az adatigénylések bírósági szakaszait, több tárgyalást is kitűztek már az illetékes bíróságok.