Kádár Tamást megvenné a Dinamo Kijev

Az ukrán sztárcsapat ajánlatot tett a magyar válogatott hátvédjéért, de sok az érdeklődő.

A korábban a Steaua Bucurestiben és más román csapatokban megfordult Mihai Radut leigazolásának hírével van tele a Lech Poznań labdarúgócsapatának Twitter- és Facebook-oldala, minket, magyarokat egészen más foglalkoztat a klub háza táján. Kádár Tamás, a poznańiak balhátvédje iránt ugyanis a Dinamo Kijev érdeklődik, sőt az NSO egy lengyel sportújságírótól úgy tudja, ajánlatot is tettek érte. A Transfermarkt.com 1 millió euróra teszi a magyar játékos értékét, ha ennyiért vinnék, 200 eurót kaszálna rajta klubja, mely 800 ezer euróért vette a Diósgyőrtől. A szerződése jövő év végéig szól.

A Dinamo most nem a legjobb szezonját futja, a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában sem szerepelt, de e két sorozat rendszeres résztvevője.

Kádárt több olasz és angol első osztályú csapat is figyelte az utóbbi időben, a legélénkebben a friss hírek szerint a tavalyi PL-győztes Leicester City érdeklődött. A válogatottban alapembernek számító futballista a sikeres Eb-szereplés után majdnem eligazolt Poznańból, de az utolsó pillanatban a Lokomotiv Moszkva visszakozott, ami miatt eléggé elkeseredett Kádár, ezt nem is rejtette véka alá. Az biztos, hogy most van a legjobb korban (26 éves) ahhoz, hogy egy magasabb szintre lépjen.