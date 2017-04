Két Dárdai Pál harcolhat ma este Berlinért

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője a fiát, Palkót is benevezte a Borussia Mönchengladbach elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésre, amely szerdán 20 órakor kezdődik. A klub honlapjának tájékoztatása szerint a tréner legidősebb fia először kapott helyet a felnőttek között, és a 32-es mez lesz az övé. A berlini együttes az ötödik, a Mönchengladbach a tizedik helyen áll a Bundesligában.

Mint az NSO beszámol róla: ifjabb Dárdai Pál korábban már többször is együtt készülhetett a felnőttcsapattal, de

tétmeccsen még sohasem került be a keretbe ezt megelőzően.

A 18. életévét hamarosan betöltő, szélsőként játszó Palkó hivatalosan az U19-es csapathoz tartozik, amelyben tizenhét mérkőzésen két gólt szerzett, valamint kiosztott egy gólpasszt a most zajló szezonban. A negyedosztályban (Regionalliga) szereplő Hertha BSC II-ben két bajnokin jutott szóhoz – mindkét meccsen márciusban –, és rögtön debütálása alkalmával megszerezte első gólját Torghelle Sándor korábbi csapata, a Carl Zeiss Jena ellen (2-2). Jó teljesítményére édesapja is felfigyelt, így a sok sérülésnek is köszönhetően a magyar szakember legnagyobb fia ma este, a Mönchengladbach elleni Bundesliga-meccsen legalább a kispadig eljut.

Dárdai néhány napja a Kickernek adott interjút, amelyben a magyar sportportál összeállítása szerint arról is kérdezték, el tudná-e képzelni legnagyobb fiát, Pált a német válogatottban.

Palkónak már német és magyar útlevele is van

– hangzott a válasz, magyar fordításban. „Tudja ő, mi neki a legjobb. Most már nemcsak a Német Labdarúgó-szövetség tanfolyamain vehet részt, hanem az utánpótlás-válogatottban is pályára léphetne. De persze ez nem megy ilyen gyorsan. A fiaimnak megmutattam a hazámat, ismerik az ország történetét. Palkó három héten belül tizennyolc éves lesz, ha esetleg a jövőben a német és a magyar válogatott is megkeresné, neki kell döntenie.”