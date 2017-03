Kigyulladt Carlos Tévezék hazai pályája

A Sanghaj Senhua a kínai első osztály egyik legjelentősebb csapata, viszont egy időre búcsút vehet arénájától, a Hongkou Stadiontól. Kedden reggel hatalmas lángok csaptak fel a 33 ezer néző befogadására alkalmas létesítmény második emeletén. A neten fellelhető képek tanúsága szerint a tűzoltóknak komoly harcot kellett vívniuk a tűzzel.

A kínai állami hírügynökség azt adta hírül, hogy a játéktérben és a lelátókban nem esett kár, vélhetőleg a kiszolgálóhelyiségek kaphattak lángra. A BBC úgy tudja, nincsenek áldozatai a tűznek.

A Sanghaj Senhua számos nemzetközi klasszist igazolt az utóbbi időben. Itt játszik például az Internazionalét is megjárt Obafemi Martins, a volt chelsea-s Demba Ba is, és a világ legjobban fizetett futballistájának tartott argentin Carlos Tévez. Róla mi is megírtuk korábban, hogy csillagászati összeget keres majd, heti több mint 600 ezer fontot. A sanghajiak trénere az uruguayi Gustavo Poyet, aki anno szintén a Chelsea-ben játszott.

A Senhua a következő hazai meccsét a Huszti Szabolccsal felálló Csangcsun Jataj ellen vívta volna, de minden valószínűség szerint halasztás lesz belőle, vagy máshol lesz a találkozó.