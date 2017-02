Kloppnak kellett volna néhány „új arc”, de nem jött senki

Köszönjük, Kína! Akár ezzel a kicsit sarkított üzenettel is jelezhetné a Premier League húsz klubja, mennyire hálás azért, mert először zártak többlettel egy átigazolási időszakot. A Deloitte nemzetközi könyvvizsgáló és pénzügyi tanácsadó cég nyilvánosságra hozott kimutatása szerint ugyanis az angol élvonalbeli csapatok együttvéve egész pontosan 46,4 millió eurós nyereséget könyvelhettek el. Az összesen elköltött 249 millió euró pedig a téli átigazolási periódust figyelembe véve a második legmagasabbnak számít. Érdekesség, hogy ennek az összegnek több mint felét (127,5 millió eurót) a tabella utolsó hat helyén állók költötték – természetesen erősítésekre. Nagyban segítette a pozitív mérleget, hogy a fiatal brazil tehetség, Oscar több mint 60 millió euróért, míg Odion Ighalo 23 millióért tette át székhelyét a Távol-Keletre. Persze nem szabad elfelejteni Dmitri Payet Marseille-be szerződését 30 millió euróért és Memphis Depay Lyonba igazolását 16 millióért.

Odion Ighalo Fotó: Justin Tallis / AFP

Ha Angliában vannak a mostani átigazolási időszaknak vesztesei, akkor az főként a Liverpool, a Tottenham és a Leicester City. Jürgen Klopp gárdájának 2017-es statisztikája elképesztően pocsék: január végére kiestek az FA-kupából és a Ligakupából is, ráadásul az idei évben eddig mindössze egy mérkőzést tudtak nyerni. Emiatt is fontos lett volna – ahogy Klopp fogalmazott – „néhány új arc” a csapatba. A mélyrepülés oka alapvetően abban keresendő, hogy míg Európa klubjai karácsonykor pihennek, Angliában fociznak. Ráadásul a januárt még jobban megnyomják, s ezért is kellett volna a német mágusnak néhány minőségi játékos, akikkel a le-, illetve visszatámadáson alapuló játék még hatékonyabb lenne.

Klopp és Coutinho a Southampton elleni januári meccsen Fotó: Paul Ellis / AFP

Arról nem is beszélve, hogy a rotáció miatt olykor a pályára küldött B csapat is nagyobb erőt képviselhetne. Nos, télen nem jöttek új arcok a Vörösökhöz, hogy mennyire nem, azt jól érzékelteti az érkezők listáján tátongó üresség. Ennek tudatában Kloppnak a jelenlegi keretet kell kicsit felráznia, hogy a folytatás ne legyen olyan siralmas.

Hasonló problémákkal küzd a Tottenham. Az észak-londoni együttes rendelkezik a tabella első felében állók közül (a Pool mellett) az egyik leggyengébb játékoskerettel. Ezt az a tény is igazolja, hogy Wycombe elleni FA-kupa-mérkőzésen rendesen szenvedett a csapat a nagyágyúi (Alli, Dembele, Harry Kane) nélkül. Az első csapat mögötti hátteret tehát rendesen meg kellett volna erősíteni a biztosabb hosszú távú szerepléshez, ám erre most télen nem került sor.

Claudio Ranieri Fotó: Glyn Kirk / AFP

Leginkább új játékosokra Claudio Ranieri csapatának, a Leicester Citynek lett volna szüksége. Ugyan ott van a csapat Bajnokok Ligája legjobb 16 együttese között, ám a kétfrontos harc a Premier League-ben ütött vissza. A tavalyi bajnok a 2016/2017-es szezonban bukdácsol, két pontra van a kieső zónától. A bajnokságban már harmincnyolc bekapott gólnál járnak úgy, hogy tavaly rendkívül stabil volt a védelmük. A Genktől nyáron szerződtetett Wilfred Ndidi egyelőre nem tudott hozzátenni a csapat játékához, talán a tegnap igazolt Molla Wague lendít majd a csapaton. Bár egyetlen igazolásként nem szabad tőle csodát várni. Lehet, hogy az olasz mester házon belül akarja megoldani a problémát.

Német oldal

A Bundesligában csendesebb volt a tél, „mindössze” 90 millió eurót költöttek a klubok játékosvásárlásra. A rekord így is megdőlt, két évvel ezelőtt ugyanis 65 milliót fordítottak ugyanerre a célra a csapatok. A legaktívabb a helyen álló Wolfsburg volt, amely majd 30 millió eurót költött amellett, hogy 42 millióért értékesítette Julian Draxlert a Paris Saint-Germainnek.

A Bundesliga és Premier League téli mérlege azonban egyelőre nem tekinthető véglegesnek, ugyanis a kínai szuperliga átigazolási ablaka február végéig van nyitva. S ahogy az eddigi trendek mutatták, bármikor érkezhet egy földöntúli ajánlat egy-egy nagy sztárért…