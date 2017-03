Kövesse velünk a BL-negyeddöntők sorsolását!

A Leicester Cityt így húzta ki Ruud Gullit decemberben. Vajon most hová kerül a meglepetéscsapat?

A nyolcaddöntők zárultával a BL idei kiírásának legjobb nyolc csapata közé három spanyol (Atlético Madrid, Barcelona, Real Madrid), két német (Bayern München, Borussia Dortmund), egy angol (Leicester City), egy olasz (Juventus) és egy francia (AS Monaco) együttes került.

A Bajnokok Ligája, valamint az Európa-liga negyeddöntőinek sorsolását a svájci Nyonban tartják 12.00-tól, illetve 13.00-tól. Folyamatosan frissülő cikkünkben tájékoztatjuk olvasóinkat a párosításokról, reakciókról.

A három spanyol közül kettőt akár össze is sorsolhatnak, így megismétlődhet a tavalyi Barca-Atlético negyeddöntő. (A korábbi csoportellenfeleket is össze lehet újra sorsolni.) A meglepetéscsapatot, a Leicester Cityt az előzetes nyilatkozatok szerint Zidane (Real Madrid) és Buffon (Juventus) is szeretné elkerülni.

A walesi Ian Rush húzza a golyókat, aki 1981-ben és 1984-ben is megnyerte a BL elődjét, a BEK-et a Liverpoollal. Elsőnek az Atlético Madrid papírját mutatta fel, ők az első házigazdák, melléjük a Leicester City került. Emlékezetes, az angolok pont egy spanyol csapatot, a Sevillát búcsúztatták az előző körben.

A párosítások:

Atlético Madrid – Leicester City