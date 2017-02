Kubatov bejelentést tett a vénaszkennerrel kapcsolatban

Kubatov Gábor a Lokál című napilap szerdai számában kijelentette, ameddig ő a Ferencvárosi Torna Club elnöke, megmarad a vénaszkenneres beléptetés a Groupama Arénában.

„Az ultrák nincsenek kitiltva a stadionból, hanem elhatározták, hogy nem jönnek be. Ők is a Ferencváros családjának tagjai, de ehhez az is hozzátartozik, hogy annak ellenére sem lettek kevesebben a meccseken, hogy a távolmaradást választják. A megüresedett helyeket betöltik új szurkolók, akik értékelni tudják, hogy kulturált keretek között biztathatják a csapatot” – mondta az NB I címvédő labdarúgóklubjának elnöke.

A sportvezető hangsúlyozta, az elmúlt évek során kiderült, hogy a drukkerek egy része nem vállalja a felelősséget a tetteiért, ezért nem tud megbízni bennük.

A korábban Fradiváros néven ismertté vált beruházásról Kubatov Gábor elmondta, a külső kommunikációban immár a népligeti sportfejlesztés kifejezést használják, „mert semmit sem akarnak kisajátítani”. A klub célja, hogy 2020-ra ultramodern sportvárossá nője ki magát az FTC egyesített népligeti bázisa.

„Olyan sportközpontot képzelünk el, amely nemcsak Magyarországon, de Európában is a legmagasabb színvonalat képviseli. Egyébként az már önmagában ritkaságszámba megy, hogy ugyanannak az egyesületnek szinte valamennyi szakosztálya egy helyen tölti a mindennapjait” – nyilatkozta a klubelnök.

Elmondta, jégkorongpálya, uszoda és új kézilabdacsarnok is épül a sporttelepen.

„A fenntarthatóság természetesen lényeges eleme a terveknek, ezért olyan olcsón – adott esetben megújuló energiával – üzemeltetett csarnokokat építünk majd, amelyeket a sporton kívül egyéb célra is lehet használni” – tette hozzá.