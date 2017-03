Kubatov Gábor: Mi mindig igazat mondunk

A Fradi-vezér büszke az Üllői úti nézőszámra és arra, hogy nincsenek konfliktusok a klubon belül.

Interjút adott a kormányközeli Origo.hu portálnak Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke, fideszes pártigazgató, aki hat éve vezeti az Üllői úti egyesületet.

„A mögöttem lévő hat év egyik legnagyobb eredményének azt tartom, hogy a klubon belüli furkálódást sikerült megszüntetni” – csapott a lovak közé e hangzatos kijelentéssel a politikából érkezett sportvezető. Szerinte ennek köszönhető, hogy fontos szponzorok érkeztek. Hat év alatt ő egyetlen olyan cikket sem olvasott, amelyben azt írták volna, hogy a Ferencvárosnál ellopják a pénzt.

Közvetlen terve, hogy a zöld-fehér klubon belül önállóan megálljon a futballcsapat; „száz emberből kilencvenkilenc ha meghallja a Ferencváros nevét, egyből a labdarúgásra asszociál”. Nem feledkezne meg persze a BL-ben szereplő női kézicsapatról és az Ek-döntős vízilabdázókról, de még a hamarosan saját jégcsarnokhoz jutó hokisokról sem, akik szintén nyugodt életet élhetnének a futballcsapat nélkül. Rossz történetnek tartja a kosárszakosztályét, amelyet a pocsék gazdálkodás miatt szüntettek meg.

Kubatov elmondta, a Ferencváros évente ötmilliárd forintból gazdálkodik, ennek közel kétharmadát felemészti a foci. Az összes sportoló bejelentett munkavállaló, akik fizetik a klubtagdíjat is.

A klubvezető a vénaszkennerről, a Groupama Aréna beléptetőrendszeréről is beszélt: „Ha követtünk el hibát, akkor azzal követtük el, amikor először kommunikáltunk erről. Ha akkor világosan elmondjuk, hogy ez teljesen átlátható rendszer, akkor talán másképpen alakul ez a történet. […] Én nem vagyok az ultrák ellen, hiszen közülük jöttem, nagyon jól ismerem ezt a fajta kultúrát. De az a csibészbecsület, amely a mi időnkben megvolt, ma már nincsen meg. Talán a csapat most is jobban állna, ha ezek a fanatikus drukkerek bent lennének a stadionban, de bizonyos dolgokból nem tudok engedni. Nekünk minden szponzori szerződésünkben benne van az, hogy a stadionban történő erőszakos cselekmények esetén a támogatónak joga van egyoldalúan felmondani a szerződést. Ezt pár olyan ember miatt, akik nem hajlandóak elfogadni a szabályokat, nem fogom kockára tenni.”

Kitiltva bár, de törve nem Szomorúan látjuk, hogy az ország legnépszerűbb klubja is olyan emberek irányítása alatt áll, akik az alapján döntik el, beengedik-e az újságírót a mérkőzésre, hogy az illető kritizálja a csapatot és a vezetőséget vagy sem. Ne adj isten, olyan lapnál dolgozik, amely fel mer tárni kellemetlen ügyeket a klubelnök pártjáról is. Ám ha nem írnánk a Ferencvárosról, illetve ha csak a sikerekről írnánk, de más fontos ügyekről nem, akkor olvasóinkat köpnénk szemen. Gabay Balázs jegyzete itt

Kilencvenhétezer olyan ember él az országban, aki kiváltotta a Ferencváros új szurkolói kártyáját, ugyanakkor az Üllői úti bajnoki mérkőzéseken még egyszer sem volt teljesen telt ház. Adódik a kérdés: hol vannak a szurkolók?

„Amikor 2004-ben megnyertük a bajnokságot, 6600 volt a hazai meccseink átlagos nézőszáma, tavaly ez 7700 fölött volt” – büszkélkedett Kubatov. Szerinte ha vannak is nézők, akik szerint drágák a jegyek, a bérletesek már 1400 forintért is kilátogathatnak a Groupamába. A szurkolók meccsre járását hátráltató jelenségnek tartja, hogy az egyik mérkőzés hétköznap 20.30-kor van, egyszerre a Győr elleni női kézimeccsel, illetve azt is, hogy a Ferencváros adott összecsapása összecsúszik a Barcelona vagy a Bayern München meccsével, amit a szurkolók szintén szívesen megnéznének.

Kifogás arra is van, hogy miért nem képes nemzetközi szinten értelmezhető eredményt nyújtani a futballcsapat. Kubatov az Eb-re mutat, amely miatt nem tudtak felkészülni, és az UEFA még az ügyben is bizonytalanságban tartotta a pesti együttest, hogy kell-e egyáltalán játszania. Arra ugyanakkor büszke, hogy minőségi játékosokat sikerült eladniuk, Nagy Ádámot és Nagy Dominikot hozva példának.

Kitért a bírógondjaikra is, megemlékezve arról, hogy BL-döntője után levélben gratulált Kassai Viktornak, ugyanakkor itthon több nagyvonalúságra vágyna tőle. Kapnak tőle egyes médiumok is, konkrétumok említése nélkül: „Ami az országos médiumokat illeti, azokkal, akiknél látjuk a magyar sport iránti elkötelezettséget és jóindulatot, bármikor szívesen kommunikálunk. Mi csak annyit kérünk, hogy mindenki az igazat írja meg. Mint ahogyan mi is mindig csak az igazat mondjuk.”