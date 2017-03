Magyar szurkolói invázió Lisszabonban

A Carpathian Brigade szurkolócsoport a meccs előtti közleményében felhívta a figyelmet a mérsékelt alkoholfogyasztásra, és a normális megjelenésre, viselkedésre, hogy senki se hozzon szégyent a vendégszurkolókra.

18.06 Magyar idő szerint hat után pár perccel elindult a vonulás a stadion felé.

18.02 A menet elején már kifeszítették a hatalmas Magyarország-feliratú drapériát.

17.51 Lengyel drukkerek is érkeztek, őket éltette most a tömeg. Az indulás időpontja most már komoly csúszásban.

17.39 A metróban bemondják, hogy mindenki előre vegye meg az utazáshoz a jegyét, mert este komoly tömeg várható, a Luz Stadiont ugyanis a föld alatt a legegyszerűbb megközelíteni.

17.36 Jókedvűen, sörözgetve hangolnak a magyarok az indulás előtt:

17.21 A mágikus magyarok Lisszabonban:

17.00 (magyar idő szerint) A gyülekezőhelyre szállingóznak a magyar drukkerek.

A lisszaboni vonulás a Jardim da Amnistia Internacionalból indul:

A Carpathian Brigade, vagyis a magyar labdarúgó válogatott törzsszurkolóinak csoportja megidézi a tavaly nyári Európa-bajnokság hangulatát a Portugália-Magyarország vb-selejtező előtt. Mintegy 2700 magyar drukker kísérte el a csapatot idegenbe, akik – miképp a franciaországi mérkőzések előtt – közösen, szervezetten vonulnak a stadionhoz Lisszabon utcáin. Havasi Zsolt kollégánk a helyszínről tudósítja a menetet, ami újra látványosnak ígérkezik.

Hogy miképp fest, amikor a magyar szurkolók közösen vonulnak az utcán a meccsre? Marseille-ben tavaly nyáron, az Izland elleni Eb-csoportmeccsük előtt így nézett ki:

Az elmúlt napok esős, hűvös időjárása után ma végre a nap is elő-előbukkan felhők mögül, ez akár égi jel is lehet a magyar válogatott számára, amely számára létfontosságú a pontszerzés, amennyiben életben akarja tartani a vb-álmokat. A mérkőzést magyar idő szerint este 20.45-től rendezik a Luz Stadionban, a Benfica otthonában. Beharangozó anyagainkat ide és ide kattintva találja.

A drukkerekkel a város szinte minden pontján össze lehet futni. És nem csak a világ egyik legnehezebb nyelve árulkodik, hanem az arcra festett magyar zászló, a válogatott mez vagy éppen a sál. Csodát, magyar győzelmet, de legalábbis pontszerzést akar látni a magyar tábor.

A meccs kezdete előtt 4 órával a helyiek is készülődnek, bár a stadion körül egyelőre még nincs nagy élet, csak a jegyüzérek foglalták el helyeiket, s kínálják az eredeti ár többszöröséért a belépőket.

A legnagyobb portugál sportújság, a Record dupla oldalon foglalkozik a mai meccsel.

Mint arról korábban írtunk, a From father to son nevű facebookos ultraoldal információi szerint három magyar drukkert „ok nélkül” péntek este letartóztattak a rendőrök a portugál fővárosban. Értesüléseik szerint ügyüket gyorsított eljárásban szombat délelőtt tíz órától tárgyalta a bíróság.

Péntek délután a válogatott Fehér Miklós szobrát koszorúzta meg. A magyar ultrák oldala úgy tudja, hogy „a magyar szurkolók a csapattal együtt akartak megemlékezni Fehér Miklósról. A rendőrök minden ok nélkül kiszedtek embereket. Van, aki el tudott szaladni, de több szurkolót begyűjtöttek. Nőket is ütöttek, volt magyar drukker, akit a földön vonszoltak. Azt akarták, hogy hagyják el a termet.”