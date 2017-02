Megsérült a City fiatal csillaga, Guardiola imádkozik

Tizenöt percet sem töltött a pályán Gabriel Jesus, a Manchester City csatára a Bournemouth ellen 2:0-ra megnyert mérkőzésen, ugyanis sérülés miatt már az összecsapás elején le kellett cserélni.

hirdetés

Pep Guardiola azt mondta a meccs után, hogy imádkozik azért, hogy a fiatal brazil támadó sérülése ne legyen komoly. A teljes diagnózisra keddig kell várni – írja az Espnfc.com.

A katalán menedzsernek szüksége is van a 19 éves támadóra, aki a télen érkezett a Cityhez, és góljaival, remek játékával már beverekedte magát a kezdőcsapatba.

hirdetés

Sergio Agüero miatta került a cseresorba, azóta már az is felvetődött, hogy az argentin válogatott támadó a közeljövőben elhagyja a klubot. Most viszont a Bournemouth ellen beállhatott, és szerzett is egy gólt, a mérkőzés végén pedig Guardiola dícséretét is bezsebelte. Más kérdés, hogy ez elég-e neki a jelen helyzetben.