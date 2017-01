Megvásárolná a Bozsik Akadémiát a brazil világbajnok

Megvásárolná a nyíregyházi Bozsik Akadémiát Jonas Eduardo Américo, azaz Edú, a brazil válogatott 1970-ben világbajnok labdarúgója.

A 67 éves Edú – aki hazájában több akadémiában is érdekelt – az MTI-hez a menedzserén keresztül eljuttatott közleményében kiemelte, már hivatalosan is jelezte szándékát az akadémia igazgatóságának.

Edú megjegyezte: tavaly, amikor Nyíregyházán járt, jó benyomást tett rá az akadémia – és annak fiatal tehetségei –, amelynek földrajzi elhelyezkedése is kitűnő, hiszen Ukrajnához, Romániához és Szlovákiához is közel van, ráadásul Budapest is könnyen megközelíthető.

„Ezek nagyon fontos tényezők. Egy nemzetközileg nívós akadémia létrehozása van a tervemben, ha megegyezünk a feltételekben” – mondta Edú, aki tervei szerint a legjobb játékosokat európai, illetve brazil topklubokba küldené, ennek megvalósításához pedig több híres brazil futballistát és szakembert is bevonna a projektbe.

Edú minden idők legfiatalabb labdarúgója, aki világbajnokságon kerettag volt, ugyanis az 1966-os angliai tornán – amelyen végül nem lépett pályára – mindössze 16 éves volt. Négy évvel később Mexikóban világbajnok lett, és ott volt az 1974-es németországi vb-n is. A brazil válogatottban 51 meccsen 12 gólt szerzett. Háromszor játszhatott a világválogatottban.