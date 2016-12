Messi nemsoká dönt sorsáról – Neymar szerint

A barcelonai brazil csapattárs szerint az ötszörös aranylabdás argentin Lionel Messi nem fog meglepetést okozni a futballvilágnak.

Mint ismert, 2018-ban lejár az ötszörös aranylabdás argentin labdarúgó, Lionel Messi szerződése az FC Barcelonánál. A futballvilág jó ideje találgatja, hogy miként alakul minden idők egyik legjobb játékosának sorsa azután. Csapattársa, a brazil Neymar a Goal.com-on megjelent rövid Sao Pauló-i interjúban minden találgatás végére pontot tesz.

hirdetés

– Messi hamarosan aláírja új szerződését a Barcelonánál – fogalmaz kategorikusan a csatártárs.

A még mindig csak 29 éves katalán karmester Neymar várakozásai szerint nagyon rövid időn belül meg fog tudni egyezni új, hosszú távú szerződése minden egyes részletéről, ez számára nem is lehet kérdéses, annak ellenére sem, hogy a közelmúltig nem volt ez ügyben egyeztetés az argentin és a klub elnöke, Josep Maria Bartomeu között. A nyár folyamán lapinformációk szerint volt is kísérlet a kontraktus meghosszabbítására a klub részéről, de Messi nem csapott a vezetés kezébe akkor. Az elnök ellenére folyamatosan adja ki optimista nyilatkozatait, melyek szerint Lionel Messi pályafutása végéig a gránátvörös-kékeknél marad.

A Barcelona jelenleg 3 pontos lemaradásban van a Real Madriddal szemben a spanyol bajnokságban, igaz egy mérkőzéssel többet játszott a blancóknál a Real klub-vb-kötelezettségei miatt, ráadásul már összeszedett két vereséget is, míg C. Ronaldóék veretlenek a szezonban. Neymar a sikerességhez egyelőre 4 góllal járult hozzá, igaz, van 6 gólpassza is, amiben csapata legjobbja, erre pedig nagyon büszke.

Az „MSN” trió harmadik tagja, az uruguayi Luis Suárez 2021-ig biztosan marad a spanyolországi nagyvárosban.

hirdetés

A Barcelona következő mérkőzésére január 8-án kerül sor a La Ligában, a Villarreal ellen. A Bajnokok Ligájában februárban a legjobb tizenhat között a Paris Saint-Germain lesz az ellenfele.