Mészáros Lőrinc Pintér Attilával törne az élvonalba

Hároméves szerződést kötött Pintér Attila vezetőedzővel a Puskás Akadémia NB II-es csapata – olvasható a felcsúti klub honlapján. Eszerint Mészáros Lőrinc milliárdos gázszerelő, a PFLA elnöke személyesen Tállai András NAV-elnöktől, a matyó klub vezetőjétől kérte el „Pinyőt”.

Mészáros Lőrinc, a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia elnöke azzal kereste meg Pintér Attilát, hogy tárgyalásokat folytasson esetleges felcsúti munkájáról – olvasható a Fejér megyei csapat hivatalos oldalán. A hír úgy folytatódik, hogy a megkeresés előtt Mészáros „egyeztetett az edző jelenlegi csapatával, a Mezőkövesddel és annak elnökével, Tállai Andrással, aki engedélyt adott a tárgyalásokra”. Pintér Attila, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya pedig igent mondott a milliárdos gázszerelőnek, mivel „szereti a kihívásokat és a nagy feladatokat”.

Állítja, hogy „tisztában van vele, mit akarnak elérni Felcsúton”, és bízik benne, hogy meg fogják valósítani célkitűzésüket, „ami nem lehet más, mint a feljutás”. Korábbi csapatáról, a Mezőkövesdről és az azt vezető NAV-elnökről, Tállairól is beszélt: „Szeretném nagyon megköszönni Tállai András elnök úrnak és Bocsi Anna ügyvezetőnek, amiért minden támogatást megadtak, hogy sikeresek legyünk. Köszönöm, hogy hozzájárultak távozásomhoz” – mondta.

A PFLA NB II-es csapata január 4-én kezdi meg a felkészülést a tavaszi idényre Pintér Attila irányításával.

A Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát 2007-ben alapította Orbán Viktor. A csapat impozáns stadionját, amelybe kétszer annyian férnek be, mint ahányan Felcsúton laknak, a kormányfő hétvégi házától tizenhárom lépésre építették fel. A felcsúti klub jelenlegi elnöke Orbán Viktor bizalmasa és gyermekkori barátja, Mészáros Lőrinc. A klub többmilliárdos támogatást kap a társasági adókedvezménynek (taó) köszönhetően a hazai nagyvállalatoktól. Érdekesség, hogy a taórangsorban hasonlóan remekül szerepel a Tállaihoz köthető Mezőkövesd is.

Pintér Attila a Ferencváros hátvédje volt a nyolcvanas években, ekkor ragadt rá a Pinyő becenév. A kilencvenes éveket Belgiumban kezdte, majd visszatért a zöld-fehérekhez. Ezt követően játszott a BVSC-ben, Dunaszerdahelyen, Budafokon, Győrött, Baján, a Vasasban, Koroncón és a DVTK-ban. 224 magyar élvonalbeli mérkőzésen összesen 20 találatot ért el. 1986 és 1991 között 20 alkalommal szerepelt a válogatottban, és 3 gólt szerzett. Tagja volt az 1984-es ifjúsági Európa-bajnokságot nyert csapatnak, majd 1986-ban az utánpótlás-Európa-bajnokságon bronzérmes válogatottnak.

Edzőként is gyakran váltogatta csapatát, a Ferencvárossal bajnokságot és kupát nyert, a Győrrel bajnokságot, a Sopronnal pedig kupát. Szövetségi kapitányként egy évet sem töltött a nemzeti tizenegy kispadján. Már az is megdöbbentést keltett, hogy Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetsége egyáltalán kinevezte erre a pozícióra 2013-ban. 2014 szeptemberében azonban már távoznia is kellett a trénernek, ugyanis Csányi azonnali hatállyal menesztette, miután a magyar válogatott idehaza kikapott Észak-Írországtól.