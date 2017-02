Mi lesz Ibrával, ha Griezmannékat elhozza Mourinho?

José Mourinho két csatárral is megerősítené nyáron a Manchester United keretét – értesült az Espnfc.com.

Egyikük kiléte már régóta nem titok és olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az Atlético Madrid csatára, Antoine Griezmann már meg is egyezett a Vörös Ördögökkel, most a két klubnak kell dűlőre jutnia egymással. Ez azonban hosszas folyamat lehet, mivel a francia támadó kivásárlási ára 100 millió euró. Megkönnyítheti azonban a megegyezést, hogy a madridiaknak szüksége lenne az érte kapott pénzre, hiszen a következő szezonban új stadionba költöznek, amelynek az árát törleszteni kell a hitelezőknek. Arról nem beszélve, hogy a gárda edzője, Diego Simeone szinte példa nélküli módon megrövidíttette szerződését a csapatnál, így talán ő sem állna az esetlegesen elvágyódó 25 éves csatár útjába.

Griezmann az első számú célpont, de rajta kívül még kell csatár Mourinhónak. Felvetődött Harry Kane neve is, de az ő megszerzése még az Atlético csatáráénál is nagyobb feladat lenne. A 23 éves angol játékos ugyanis a Tottenham nevelése, így kötődik a klubhoz, amely ráadásul egyre sikeresebb. Tavaly csak a bajnokság hajrájában maradt le a bajnoki címről, idén is Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióban végezhet.

A portál megemlíti, hogy Mourinho mindig is kedvelte az erős és gyors középcsatárokat, és ehhez hasonlóból most csak egy van a keretben: Zlatan Ibrahimovic. A svéd szupersztár 19 gólnál jár a szezonban, de Mourinho tarthat attól, hogy jövőre nem biztos, hogy ilyen ütemben termeli majd a gólokat, lévén már 36 éves lesz akkor.

A Manchester United keretében vannak még ígéretes csatárok, de mind Marcus Rashford, mind pedig Anthony Martial tapasztalatlan, Wayne Rooney mostanában pedig csak árnyéka önmagának.