Münchenben is csak néznek, mennyiért épül az új Puskás

Világviszonylatban is egészen elképesztő mértékben drágult Lázár János csütörtöki bejelentésével az új Puskás Ferenc Stadion, amelynek még mindig csak a területkialakításánál tartanak. A Bayern München és az Arsenal minden igényt kielégítő létesítménye a fasorban sincs a budapesti létesítményhez képest – árban.

„Kiválóan” időzítette a kormány az ország jelenleg futó legnagyobb sportberuházásának kétszeresére drágulását: szerda este éppen akkor, amikor a Közgázon Fürjes Balázs 2024-es olimpiai pályázatért felelős kormánybiztos és Fekete-Győr András Momentum-vezér, a Gödör Klubban pedig Mizsér Attila, Szalay-Berzeviczy Attila, Dénes Ferenc, Török Ferenc és Orosz Anna ütköztette az ötkarikás kandidálással kapcsolatos véleményét, megjelent a döntés: a MOB, a főváros és a kormány eláll az olimpiarendezés tervétől. Egy napra rá Lázár János kancelláriaminiszter pedig a Kormányinfón bejelentette, az eddig ismert 70-90 milliárd (kerekítsünk: 100 milliárd) forintról 190-re drágul Magyarország már most minimum öt év késésben lévő nemzeti futballstadionja, az új Puskás.

Szeptemberben terjedelmes cikkben tekintettük át az ódon Népstadion kényszerű lebontásával indult nagy történetet, amelyben politikai színezettől függetlenül kormányzati támogatás állt egy új nemzeti stadion építése mögött – először például Gyurcsány Ferenc nevezte miniszterelnökként nemzeti ügynek –, de amely a legkorábban megjelent tervektől kezdődően már a 100 milliárdos nagyságrendig is többszörösére drágult amellett, hogy több évet csúszott az építkezés.

Hogy ne menjünk vissza az „elmúlt nyolc évbe”: a 2011-es kormányhatározat tette biztosan megépítendővé a gigantikus létesítményt, a Fourfourtwo.hu akkor azt írta, 2015-re kész lesz, 45 ezer férőhelyesre (20 ezerrel bővíthetőre) tervezik és 40 milliárdból kijön. A '11. november 3-án kelt írás azt is tudni vélte, hogy 2021-re a futballaréna mellé még egy atlétikai stadion és egy kerékpáros létesítmény is épül. Másnap Giró-Szász András akkori kormányszóvivő „ócsított” a projekten, és egy 35 milliárdos keretről beszélt. Hogy hogyan lett a közelmúltig 100 milliárd a „kalap”, összefoglaló cikkünkből kiderül, de az biztos, hogy 2013. szeptember 16. óta 90-100 milliárd forint az elméletben félretett pénz az új Puskás Ferenc Stadionra – Fürjes Balázs kiemelt beruházásokért felelős kormánybiztos elbeszélése szerint még a tartalmon is karcsúsítottak idő közben, hogy belül maradjanak a 100 milliárdon, ennek egyik közismert részlete volt a stadion tetejére tervezett szabadidős futókör leradírozása, ami miatt igen sokan lettek csalódottak.

A futók mellett 20 más sportág kedvelői is szomorkodhattak az egyes tervnyirbálások miatt. Fürjes beszélt arról is 2015-ben a stadionprojekt gazdájaként, hogy 2016-tól már épülni fog a Puskás, 2019-re pedig befejezik.

A 170 ezer köbméter föld megmozgatásával kezdődő munka a dolgok jelenlegi állása szerint viszont már a kormány által beismert módon sem fog befejeződni 2019 tavaszára, csak őszre – a bringás és atlétikai létesítmény ügye pedig átkerült a szerdán bizonytalanná vált sorsú olimpiai dossziéba.

Hogy érzékeljük más, a fejlett világban létesült stadioncsodák költségeit, hozzuk is a példákat! (A Puskás 190 milliárdos költsége 618 milliárd euróra fordítható.)

Az Arsenal ultramodern, bő 60 ezres, Emirates nevű otthona 461 millió eurót emésztett fel.

A portugál Benfica látványos, 65 ezres Luz arénája 118 millió euróból kijött.

A marseille-i Vélodrome ugyanúgy egy régi stadion átépítésének tervén alapult, 150 millió euróért meg is valósították, a magyar labdarúgó-válogatott játszott is benne a tavaly nyári Eb-n.

A müncheni Allianz (Bayern München) Arena behúzható tetejű, minden igényt kielégít, 340 millió eurónál nem került többe – ez éppen annyi pénz, mint amennyibe csütörtök előtt került az új Puskás.

2015-ben, az azerbajdzsáni Bakuban a horribilis költéseiről ismertté vált Európa Játékokon új stadiont ismerhetett meg a sportkedvelő nagyközönség, nos, az ottani új stadion a maga 68 ezer férőhelyével 600 millió euróba került.

A 444.hu összeállítása a stadionárakról kitér rá, hogy a NOB azt kérte a 2024-es olimpiai pályázóktól, hogy 500 millió dollárból hozzák ki a játékokat, ehhez képest a 618 milliós eurós új Puskás dollárban kifejezett értéke: 654 millió.

A cikk talált egy kicsivel drágább stadiont is a Puskásnál, az indianapolisi Lucas Oil Stadiumot, de annak már behúzható teteje, 25 liftje, 2 óriáskivetítője és 1000 monitoros, 360 fokban futó vetítőszalagja van, nem említve a két mozgójárdát.

Kormányoldalon már a második napja gyakran érvelnek, hogy a „feleslegessé váló” olimpiai népszavazás már túl drága lett volna; a referendumot több mint 50-szer megrendezhették volna csak a csütörtökön bejelentett drágulásból.