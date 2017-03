Negyvenhárom éves koráig folytatja Király Gábor

A 108-szoros fellépéssel magyar válogatottsági rekorder Király Gábor 2019. június 30-ig hosszabbított – írja hivatalos honlapján a Haladás. A szombaton 41. születésnapját ünneplő kapus 2015 nyarán igazolt nevelőklubjába, a Haladásba. Akkor kétéves kontraktust írt alá, szerződése tehát nyáron lejár. A klubtól már év elején megkapta a szerződéshosszabbításról szóló tervezetet, amelyet csütörtök délután írt alá.

Király Gábor leszögezte: amíg sérült volt, nem tartotta fairnek, hogy aláírja a szerződést. „Megvártam, míg százszázalékosan felépülök, s miután ez most jött el, aláírtam a kontraktusomat. Másrészt azért is vártam, mert fontosnak tartottam, hogy lássak jövőképet, például nekem sem mindegy, hogy a csapatunk húzóemberei maradnak-e vagy sem. Tudom, velük is elkezdődtek a beszélgetések, pozitívan alakulnak a dolgok e tekintetben, úgyhogy ezek után már nem vártam tovább” – mondta a kapus.

Hozzátette: jó formában van, motiváltnak érzi magát, ugyanolyan keményen dolgozik és ugyanolyan szívesen jár edzésre, mint fiatalon, tehát készen áll a feladatokra. Király Gábor közölte: nem tudja, ez lesz-e az utolsó szerződése.