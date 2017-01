Nem ámítás, tele vagyunk 1 millió eurót érő focistákkal

A Transfermarkt adatai szerint még mindig Dzsudzsák Balázs a legértékesebb magyar labdarúgó, de már aligha sokáig.

Továbbra is az Egyesült Arab Emírségekben légióskodó Dzsudzsák Balázs számít a legértékesebb magyar labdarúgónak – hívja fel a figyelmet a Tranfermarkt.de statisztikáiban szereplő magyarok piaci értékére a Hathárom.com cikke, amely úgy vélekedik, aligha tart már sokáig a válogatott csapatkapitányának királykodása.

Dzsudzsák az új esztendő elején papíron 4,25 millió eurót érne; a 30 éves középpályás az al-Vahda légiósa jelenleg, szerződése pedig 2018 nyaráig köti az arab klubhoz, így ebben a tekintetben valószínűleg már csak lefelé vezet az út számára az írás szerint. Dzsudzsák 2012 decemberében érte el a csúcspontját, akkor a portál szerint piaci értéke meghaladta a 14 millió eurót, ami azóta is magyar rekordnak számít.

A franciaországi Európa-bajnokságon nyolcaddöntőt játszó magyar válogatott tagjai közül többeknek is emelkedett az ázsiója. A legnagyobb ugrást a nyáron a Fradiból a Bolognához szerződő Nagy Ádám könyvelheti el, akinek piaci értéke jelenleg 3 millió eurónak felel meg. A 21 éves középpályás bő fél év alatt megduplázta az árát, amiben komoly szerepet játszott, hogy a mostani szezonban 14-szer lépett pályára a Serie A-ban. Érdekesség, hogy Nagy 2015 májusában még mindössze 75 ezer eurót ért a piacon. Bár lassan befut az olasz élvonalban, a második legdrágább magyar labdarúgó továbbra is Nemanja Nikolics, akinek piaci értéke 3,5 millió euró. A válogatott támadója lengyel gólkirályi és bajnoki címet szerzett a tavalyi idényben, idén pedig többek között pályára lépett a Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol gólt is tudott szerezni. Nikolics ennek ellenére a télen csapatot váltott és az amerikai MLS-ben szereplő Chicago Fire-höz igazolt. A Bundesligában a napokban a legjobb 10 kapus közé választott Gulácsi Péter a nyári adatokhoz képest szintén megduplázta az értékét, a lipcseiek hálóőre 1,5 millió eurót kóstál. Érdekesség, hogy Gulácsi még a Salzburg játékosaként már 2 millió eurónál is járt, ám miután a Lipcséhez szerződött, jelentős mértékben visszaesett az értéke. Igaz, akkor a Red Bull még csak a Bundesliga II-ben vitézkedett.

Huszti, Tőzsér, NB I

Szintén 1,5 millió eurót ér a Hoffenheim támadója, Szalai Ádám, és nem sokkal lemaradva követi őt a katari légióséletet választó Németh Krisztián (1,4). A jelenleg sérüléséből lábadozó Bogdán Ádámot szintén 1,5 millióra taksálják, míg a Palermóban szárnyait bontogató Balogh Norbert értéke 1,4 millió euró. Az egymilliós határt még hárman érik el a válogatottból: a Darmstadban profiskodó Kleinheisler László, a Legia Varsóhoz igazoló Nagy Dominik és a Lech Poznanban játszó Kádár Tamás, de a nem válogatottak közül a 33 éves Huszti Szabolcs, a Palermóban játszó Sallai Roland és a Belgiumban védő Köteles László is eléri még ezt a számot.

Ami az OTP Bank Ligát illeti, a Transfermarkt adatai szerint a magyar bajnokságban jelenleg öt olyan labdarúgó szerepel, aki legalább 1 millió eurót ér, ám közülük mindössze a 31 éves Tőzsér Dániel (1,5) magyar nemzetiségű. A debreceniek középpályását a Fradi osztrák csatára, Marco Djuricin (1,2) és a Videoton szerb támadója, Marko Scepovic (1,2) követi.