Nyaralás közben fedezték fel a felvidéki srácot

Viola Gergely Dunaszerdahelytől meg sem állt Kölnig. A szlovák helyett a magyar válogatottat választja.

Tavaly októberben debütált a magyar U19-es labdarúgó-válogatottban Viola Gergely, a tizenéves tehetséget néhány hónappal ezt megelőzően pedig elvitte a német harmadosztályú Fortuna Köln – a königsdorfi akadémián keresztül –, ahol a szezonban eddig tíz mérkőzésen játszott, és kétszer talált be bal oldali középpályásként.

„A sorsom kicsit szerencsésen alakult. Családi kiránduláson vettünk részt Kölnben, és ott figyelt fel a játékomra a kölni csapat edzője. Meg is hívott egy nyári próbajátékra” – idézte fel a Digisport tévének pénteken a szinte banális karrierkezdetet Viola. A fiatal futballista épp egy olyan időszakban hagyta el Dunaszerdahelyt, amikor a csapat stadiont kap, és beindult az akadémiai élet is, de úgy érezte, mindenképpen váltania kell.

Viola nem jár Kleinheisler cipőjében

Kleinheisler László példájából kiindulva – a magyar labdarúgó-válogatott huszonkét éves csillaga nem tudja megértetni magát német nyelvterületen – adja magát a kérdés: könnyen beilleszkedett-e, illetve mi volt a helyzet a nyelvtanulással?

„Tudtam kommunikálni németül, de ott tanultam meg rendesen. A beilleszkedésről azt hittem, nehezebb lesz, aztán szerencsére sikerült beilleszkednem. Persze ez személyfüggő, én gyorsan találtam barátokat, nem volt problémám.”

Viola Gergely kisgyerek kora óta álmodozott arról, hogy a német vagy a spanyol bajnokságban játsszon, a németek hajtós, tempós, letámadós focija egészen magával ragadta. Kiköltözve aztán mély vízbe került, magára volt utalva, két-három hónapba beletelt, amíg átvette a ritmust, ami igencsak eltér a szlovák bajnokságban megszokottól.

Mi az, ami más?

„Heti négy-öt edzés van csak, de ezek nagyon pörgősek, és mindig játékkal fejeződnek be, ami az edzés legkeményebb része” – vázolta Viola, hozzátéve, ez nagyon fontos különbség a korábban tapasztaltakhoz képest.

A visszajelzések közül a legmegfelelőbbnek azt tartja, ha a hétvégi mérkőzéseknél az edző a kezdőcsapatba jelöli, és egészen a legutóbbi sérüléséig ez igen sokszor sikerült is neki, noha nagy a konkurencia: 25-27 játékos tartozik a kerethez, sokan még a mérkőzés játékosállományába sem tudják beverekedni magukat.

Mindenben fejlődni szeretne

Erősségének gondolkodása gyorsaságát tartja, e nélkül nagyon nehéz volna a dolga szerinte, Dunaszerdahelyhez képest a tempóban is összemérhetetlen a különbség. Amiben biztosan fejlődnie kellene még, az a védekezés, de a játék minden elemére „gyúr”.

A görögök elleni két U19-es válogatottmérkőzés kapcsán úgy érzi, Michael Boris szövetségi kapitány is szimpatizál vele, az pedig természetesen nem is volt kérdés Viola Gergely számára, hogy nem a szlovák, hanem a magyar válogatottat választja. A labdarúgó célja, hogy „német vonalon” kerüljön minél előrébb, nyártól például a Fortuna Köln felnőttcsapatában. A magyar bajnokság egyelőre nem „pálya” számára, bár idősebb korában majd kipróbálná magát az NB I-ben is.