Százmilliárdok stadionfejlesztésekre

Bokrétaünnepség a Hidegkuti Stadionban, 2015. május 31-én. És akkor nemcsak megépíteni, hanem fenn is kell tartani ezeket a létesítményeket... Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

A magyar futball világszínvonalúvá tételéért a magyar kormány egy ideje mindent megtesz, hiszen elképesztő mennyiségű közpénzt a sportágba öntve 2020-ig mintegy 32 helyszínen fog új, vagy alaposan felújított stadionban pattogni a labda. A mostani ismereteink alapján olyan bruttó 268,38 milliárd forintot tesznek ki a beruházások összesen, amiből a Közbeszerzési pályázatokban megjelentek alapján úgy 250 milliárd a közpénz. És nem győzzük hangsúlyozni, hogy ez a jelenlegi költségkeret, ugyanis a mostani trend alapján bőven emelkedni fog ez az irgalmatlan összeg.

Hogy mire alapozzuk mindezt? Nos, a tervek alapján az idei és a 2018-as évben összesen hét stadionnak kéne elkészülnie, míg az immár több mint bruttó 190 milliárd forintos költségvetésű Puskás Stadiont állítólag 2019-ben adják át, ugyanis 2020 nyarán négy Európa-bajnoki meccset rendeznek majd itt. Egy biztos, ha a költségeket nézzük, a két alap, a Groupama Aréna (19,51 milliárd Ft, 22.500 férőhely) és a Nagyerdei Stadion (17,1 milliárd Ft, 20.340 férőhely) lehetne a kiindulási pont, hiszen ennek a két stadionnak a költségét a szakma is reálisnak nevezte. Ezen kívül maximum a Pancho Aréna 3,7 milliárdos bruttó költsége illik ebbe a sorba a maga 3500-as befogadóképességével, ráadásul mindhárom létesítményt 2014-ban adták át. Ám innentől kezdve a stadionépítéseknél olyan inflációs ráta figyelhető meg, ami már a sportközgazdász szakma szerint sem indokolható, ráadásul mindig menet közben emelkednek az árak.

És minden drágább lett...

Az MTK új katlanja például a 2014-es kormánydöntés értelmében összesen 5,65 milliárd forintba került volna, és ez az összeg akkor magába foglalta a zuglói Lantos Mihály Sporttelepre tervezett sportcsarnokot is. Már a kivitelezői szerződést is 6,31 milliárdra kötötte meg a kormány a fenti összeg helyett, ám mire megépült az új Hidegkúti Stadion, a végszámla már 8,31 milliárd forintot mutatott. A Videoton új létesítményének az UEFA előírása alapján legalább 8 ezer ülőhellyel, 500 VIP-vendég hellyel, legalább 25 fotós állással és ugyanennyi kommentátor-állással kell rendelkeznie, míg a pálya mérete is előírt: 105x68 méteresnek kell lennie. Az épülő fehérvári aréna mindenben megfelel majd az előírásoknak, 14 201 főt lesz képes befogadni. Noha az eredeti tervek szerint 9 milliárd forintot költött volna erre a stadionra a kormány, a beruházás összértéke jelenleg 18,7 milliárd forint. A szombathelyi stadion a korábban tervezett 9,6 milliárd forint helyett milliárdokkal többért, 15,2 milliárd forintból épülhet meg, mert a kormány költségvetési tételként emelte be a különbözetet a 2017-es büdzsébe. A Vasas 106. születésnapján írták alá az új Illovszky stadion generálkivitelezői szerződését. A megállapodás mindenekelőtt az 5154 férőhelyes stadion megépítéséről szól, mégpedig a keleti lelátó igény szerinti, későbbi bővítésének lehetőségével, amelynek köszönhetően a befogadóképesség elérheti a 6204-et. Eredetileg 7,5 milliárd forint szerepelt a kormányhatározatban a stadion költségeire, amihez a tavalyi év végén az 1801/2016. kormányrendelet szerint hozzáadtak még 5,4 milliárdot. Diósgyőrben is szükségét érezték a költségek megemelésének, ugyanis itt a 10,9 milliárdos kivitelezői szerződésben található összeg mára már 14,015 milliárdra duzzadt – 2016. december 17-i Magyar Közlönyben jelent meg az erről is rendelkező 1787/2016 (XII. 17.) kormányhatározat. És akkor ehhez tegyük még hozzá a már említett Puskás Stadiont, amelynek költsége a 2024-es olimpia budapesti pályázatától való visszalépést követő 24 órán belül a sportközgazdász szakma által igencsak túlárazott 100 milliárdos költségről hirtelen 190 milliárdra emelkedett. A Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja közleményéből az is kiderült, hogy Mészáros Lőrinccel összefonódó cégek kapják meg ezt a munkát. Pedig nem is olyan régen, 2011-ben még maga a miniszterelnök is azt nyilatkozta, a 100 milliárd is nagyon sok az új Puskás Stadion megépítésére.

„A terveket visszább kellett venni, a 65 ezres stadion költsége 100 milliárd felett lett volna. Az egész ügy ugyanis nem korlátozódhat csak a futballra. Nagy terület van ott, sok mindenre tekintettel kell lenni, és bár mi a futballért élünk, mások is vannak a pályán, figyelnünk kell az atlétákra, a kerékpárosokra, és a teljes környék rendbetételére is. Ezért nem tudtunk annyi pénzt áldozni egy olyan stadionra, amit talán sokan szerettek volna, de szerintem a magyar futball állapotában 10-15 évig egy 45 ezres stadion bőségesen elegendő lesz” – jelentette ki az Index újságírójának hat évvel ezelőtt Orbán Viktor.

És a fenntartással mi lesz?

Nos, ahogy mondani szokás, változnak az idők, változnak a vélemények. És akkor nem kéne megfeledkezni arról sem, hogy nemcsak megépíteni, hanem fenntartani is kell ezeket a létesítményeket, ami jelenleg olyan 50-70 milliárd forintos költséget jelent évente.

Újfent csak a közgazdászokra kell hivatkozni, ugyanis a szakma szerint megközelítőleg 110 év múlva térülnek meg ezek a beruházások, felmerül, vajon az országnak megéri-e mindez. Valakiknek biztos. Ha valaki ennek a hihetetlen költségemelkedésnek az okára kíváncsi, akkor nem jár mesze az igazságtól, ha a kivitelező cégek tulajdonosi körében találja meg a megoldást. Ugyanis ha megnézzük, mely cégek azok, amelyek a sorra épülő stadionok felépítéséből elnyerik a megbízásokat közpénzből, akkor kizárólag kormányközeli cégeket találunk. Például a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market Zrt., a zalaegerszegi székhelyű ZÁÉV Zrt., amelynek például az MTK stadion építésénél „véletlenül” alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc egyik újabb alapítású cége, a CLH Hűtés- és Klímatechnikai Kft.

A Swietelsky Magyarország Kft. – korántsem véletlenül – a szombathelyi stadion építésével került be elsősorban ebbe a kiemelt társaságba, ugyanakkor az osztrák tulajdonú Swietelsky-csoport másik tagja, a Swietelsky Vasúttechnika Kft. névadó szponzora a két egykori focista, Illés Béla és Halmai Gábor tulajdonolta Haladás futballcsapatának. A HUNÉP Universal Zrt. és ÉPKERSERVICE Zrt. volt a debreceni stadion két kivitelezője, melyek az elmúlt években több nagy önkormányzati megbízást nyertek el. A West Hungária Bau Kft. a stadion-bizniszbe az MTK stadionjának egyik kivitelezőjeként került be, ám Paár Attila cége azzal vált leginkább ismertté, hogy sorra nyert el nagy állami megbízásokat, mint a Várkert Bazár, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Bálna, és a keszthelyi Festetics-kastély építésében, felújításában kiírt tenderek.

És a végére hagytuk a szintén zalaegerszegi Pharos ’95 Kft.-t, amely kivitelezőként úgy végzi a helyi stadion befejezési munkálatait közpénzből, hogy egyidejűleg az abban játszó csapatnak is a tulajdonosa. Maga a cég 11 stadionfejlesztés munkálataiban vesz részt, ráadásul egészen véletlenül Felcsúton telephelye is van, a Fő utca 311/5. hrsz. alatt. Hogy ez miért érdekes? Nos, a cégjegyzék adatai szerint Mészáros Lőrinc állandó lakcíme, egyben a Mészáros és Mészáros Kft. székhelye.

Fűthető pályák A balmazújvárosi eset óta – amikor is annak ellenére elmaradt egy bajnoki találkozó a játéktér balesetveszélyes állapota miatt, hogy milliókat költöttek a fű fűthetőségére – teljesen jogos felvetést tett Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), miszerint közpénzen hol építettek ki a fenti pályához hasonlatosan fűtést. Nos, ahogy azt korábban megírtuk, Balmazújvárosban azért nem kapcsolták be a fűtést, mert akkor a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő termálvize hatvanról húsz fokosra hűlt volna. Egyéb fűtési lehetőséget meg egyszerűen nem tud kigazdálkodni a városi önkormányzat. A szocialista képviselőnek Rétvári Bence, az EMMI államtitkára a következőket válaszolta. TAO-pénzből eddig a gyirmóti, a felcsúti, a telki edzőközpont és a szolnoki pálya fűthetőségét oldották meg, míg a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretén belül Békéscsaba, Dunaújváros, Mezőkövesd és Zalaegerszeg kapott pályafűtést. Ugyanakkor a 2020-as labdarúgó Eb megrendezéséhez, valamint az igazolt sportolók több mint 75 százalékát lefedő labdarúgás versenyszerű és szabadidősport-jellegű gyakorlása címszó alatt a Ferencváros, az MTK, a Debrecen és a Győr pályái lettek fűthetőek. Még szerencse, hogy termálfürdők egyik mellett sincsenek…

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.04.04.