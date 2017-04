Szijjártó elárulta, miért lett Szöllősi Puskás-ügyi nagykövet

Mi is beszámoltunk arról, hogy rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezte ki Szöllősi Györgyöt Szijjártó Péter külügyminiszter javaslatára Áder János köztársasági elnök. A Nemzeti Sport főszerkesztője a magyar futball és a Puskás-ügyek nagykövete lett.

Szijjártó Péter a Puskás Akadémia hivatalos oldalán indokolta meg a döntést. A külgazdasági és külügyminiszter közölte, Szöllősi immár Magyarország hivatalos diplomatájaként folytathatja azt a munkát, amelynek lényege a magyar futball hagyományának és Puskás Ferenc örökségének nemzetközi képviselete.

„Az elmúlt években Puskás-szobor létesült Madridban, Melbourne-ben, kétnyelvű emléktábla hirdeti a magyar híresség sikereit Glasgow-ban és Athénban, kiállításon mutatta be a Puskás Intézet az örökség különleges tárgyait Madridban, Athénban, Manchesterben, Kolozsváron és Szatmárnémetiben. Ebben az évben az 1956-os emlékbizottság támogatásának köszönhetően Puskás Ferenc fényképes életrajza már hét nyelven lesz elolvasható, és a Puskás Hungary című dokumentumfilmet is bemutatták a világ számos pontján. A Külgazdasági és Külügyminisztérium ennek a munkának a folytatását, kiterjesztését kéri Szöllősi Györgytől, hogy koordinálja, segítse mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek a gazdag magyar futballkultúrának állítanak emléket bárhol a világon, hogy hazánk jó hírét, megítélését, a számos más nemzetnek is sok örömet szerző futballnagyságaink emlékének ápolásával is árnyaljuk és gazdagítsuk. Ehhez a szolgálathoz a Külgazdasági és Külügyminisztérium minden támogatást megad, nagykövet úrnak pedig sikeres és jó munkát kívánok” – fogalmazott Szijjártó.

Szöllősi György a Borsnak nyilatkozott kinevezésével kapcsolatban, azt mondta, a feladatai ugyanazok lesznek, mint eddig, csak már hivatalosan, diplomataként: Puskás-rajongóként azon lesz, hogy minél többekkel megismertessék lenyűgöző életműve üzenetét. „Ebbe a munkába, ahogyan eddig is, beletartozik a róla szóló könyvek, filmek készítése, fordítása, bemutatása, terjesztése, szobrok, emléktáblák állítása, utcaelnevezések koordinálása, de hogy trendibb dolgot is mondjak, nagyon fontos, hogy Puskás jelen legyen a mai gyerekek életében is, mondjuk a Panini-kártyák, a FIFA Puskás-díj vagy a FIFA-játék révén” – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy jár-e ezért honorárium, a lap szerint azt válaszolta, fogalma sincs, de szerinte nem.