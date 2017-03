Távozik a Diósgyőr alapembere

Távozik a Diósgyőri VTK labdarúgócsapatától Elek Ákos, az együttes válogatott középpályása. A klub honlapjának vasárnapi beszámolója szerint a csapatkapitány Kínából történő hazatérésekor a DVTK szerződésben vállalt kötelezettséget arra, hogy megfelelő külföldi ajánlat esetén elengedi a futballistát, aki most visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a kazah Kairat Almatytól.

„Korábban és most is büszkén viseltem a csapatkapitányi karszalagot, és amennyiben lesz még rá lehetőségem, a jövőben is szeretném még viselni. Bár érkezett megkeresés magyar klubtól is, tartottam a szavam, és nem igazoltam el másik magyar egyesülethez” – idézte a 42-szeres válogatott játékost a klub honlapja. Elek már vasárnap elutazik Kazahsztánba.

A Diósgyőr jelenleg a kieső, utolsó előtti helyen áll az OTP Bank Ligában.