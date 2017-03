U17: itt az újabb reménygeneráció

A vasárnap Eb-részvételt kiharcoló, tizenhét éven aluli társaság munkaadói közt találjuk az Ajaxot és a Benficát is. És még csak nem is ezek a labdarúgók a legfontosabbak.

Remekbe szabott gólokat szerezve állt az U17-es „fociprojekt” élére Szoboszlai Dominik csapatkapitány. Az oroszok elleni két fontos góljának, valamint a Norvégia elleni, az Eb-re jutás szempontjából sorsdöntő találkozón lőtt felső sarkos bombájának köszönhetően korosztályos válogatottunk ott van a tizenhét éven aluliak májusi, horvátországi kontinenstornáján, a legjobb tizenhat csapat között – tizenegy év, Gulácsi Péterék, Németh Krisztiánék sikere után újra.

Persze a telki kvalifikációs torna nem indult valami fényesen, reményvesztett játékkal kaptunk ki Izraeltől a múlt hét keddjén (1-0), hogy aztán csütörtökön jöjjön a feltámadás Oroszország ellen – az utolsó percekben Szoboszlai előbb egyenlítsen, majd a győzelmet jelentő gólt is megszerezze, két, remekbe szabott szabadrúgásgóllal.

Közben első körös legyőzőnket, Izraelt Norvégia 3-0-val fektette két vállra, így hiába buktak el északi „barátaink” az oroszok ellen két pontot az első körben 2-0-s vezetésről, felcsillant a remény, hogy a norvégok legyőzésével mi jussunk ki. Kétszer negyven perc játékidő után azonban nem született gól vasárnap délután, hogy aztán valamennyi meddő magyar próbálkozást és az utolsó utáni percet is követően jöjjön megint Szoboszlai, és takarásból kipókhálózza a jobb felső sarkot.

Az ünneplés óráit követően már lehet nézegetni a mezőnyt, pénteken sorsolnak a májusi kontinensviadalra.

De kik ezek a srácok?

A csapatkapitány Szoboszlai Dominik a Főnix Gold FC-ben nevelkedett, a 2015–16-os szezonban az MTK-ban játszott, innen igazolt Salzburgba. Hihetetlenül gólérzékeny, tizenegy évesként egy 20 meccses szakaszban 38 gólt szerzett, és a 2013–14-es idényben sem adta alább 22 mérkőzésen 31 gólnál. Nem is csoda, hogy még tizenhatodik születésnapja előtt meghívót küldött neki Bernd Storck – a nagyválogatottnál kapott feladat előtt, az U19-esek csapata élén. A tizenhét éven aluliak között feltétlen tisztelet övezi, csapatkapitányként akár fegyelmezi is társait, és mint látjuk, eredményes játékával példát is mutat. A Norvégia elleni mérkőzést követően komolyabb csapatok menedzserei is azonnal hívták, erről azonban nem tudni részleteket. Posztja: középpályás.

Tímári Norman, a fiatalok nemzeti csapatának másik nagy reménysége Kazincbarcikán nevelkedett, 2011-ben került a Puskás Akadémiához, a 2014–15-ös idényben 21 mérkőzésen szerepelt, ezeken összesen 35 találatot jegyzett, és pályára lépett már a felnőtt-NB III-ban is. A mostani kvalifikációs tornán 6-ból 5 félidőt játszott. Rajta kívül a Puskáshoz még a norvégok ellen bravúrt bravúrra halmozó Ásványi Balázs kapus tartozik.

A debreceni utánpótlás reménysége Kovács Péter és Lakatos Benjámin, ferencvárosi Csonka András és Lipóth András, győri Mocsi Attila és Kovács Krisztián, a többieket különféle hazai és külföldi klubokból halászták ki Bernd Storck utánpótlássegédei. Schön Szabolcs az Ajaxnál, Csoboth Kevin a Benficánál, Bencze Márk a Vitesse-nél, Szerető Krisztofer a Stoke Citynél, Csóka Dániel a Wolverhamptonnál, Majnovics Martin a Nagymartonnál, Opavszky Balázs a Vasasnál, Bolla Gergő az Illés Akadémiánál, Szendrei Norbert Kispesten edz.

Szélesi Zoltán csapata mostani sikerének értékét emeli, hogy a tizenhét éven aluliak Európa-bajnokságán nem lesz ott például Portugália, Svájc vagy éppen Lengyelország korosztályos csapata. Bernd Storck biztosan figyeli majd a májusi viaskodást, ugyanis a felnőttválogatottnak már vajmi kevés esélye van megcsípni a 2018-as világbajnokságot, a 2020-as Eb-re viszont jó pár mostani ifista beérhet.