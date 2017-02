Újra győzelemnek örülhettek Dárdaiék

Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC két nyeretlenül megvívott mérkőzés után győzött ismét a német labdarúgó-bajnokságban. A fővárosi együttes a gól nélküli első félidőt követően Vedad Ibisevic és Vladimir Darida találatával nyert a 22. forduló szombati játéknapján a Frankfurt ellen, melyet így meg is előzött a tabellán.

A Bayern München kiütéses, 8-0-s győzelmet aratott a Hamburg felett. A bajor együttesből – melynek vezetőedzője, Carlo Ancelotti pályafutása során ezredik alkalommal ült tétmeccsen a kispadon – a lengyel Robert Lewandowski mesterhármast szerzett. A csereként beállt Kingsley Coman duplázott, mellettük Arturo Vidal, David Alaba és Arjen Robben volt még eredményes.

Győzött a tabella második helyén álló Lipcse is a Köln ellen, a hazaiak kapuját ezúttal is a magyar válogatott Gulácsi Péter védte. A harmadik Dortmund szintúgy sikerrel vette a fordulót: a sárga-feketék Pierre-Emerick Aubameyang duplájának is köszönhetően nyertek a Freiburg vendégeként

Bundesliga, 22. forduló:

Hertha BSC-Eintracht Frankfurt 2-0 (0-0)

Bayern München-Hamburger SV 8-0 (3-0)

Darmstadt-Augsburg 1-2 (0-0)

Freiburg-Borussia Dortmund 0-3 (0-1)

Bayer Leverkusen-FSV Mainz 0-2 (0-2)

RB Leipzig-1. FC Köln 3-1 (2-0)

vasárnap játsszák:

Ingolstadt-Borussia Mönchengladbach 15.30

Schalke 04-Hoffenheim 17.30

pénteken játszották:

VfL Wolfsburg-Werder Bremen 1-2 (1-2)