Újra pályára léphet a gyilkos kapus

Hét éve feldarabolta gyermeke anyját, a holttestet kutyáival etette meg. Nem kellett leülnie a 22 évet.

Visszatérhet a pályára Bruno, a Flamengo börtönből szabadult korábbi labdarúgója – írja a Goal.com. Az ő története azért is különleges, mert a jog szerint akár még most is, évtizedekig börtönben ülhetne. Történt ugyanis, hogy a labdarúgó megölte és feldarabolta párját, aki gyermeket szült neki, majd kutyáival etette meg a holttestet.

A kapus 2008-ban találkozott az Eliza Samudio nevű hölggyel, és bár a játékos tagadta a kapcsolatukat – mondván, csak egyéjszakás kaland volt –, azóta együtt éltek. A dolgok akkor fordultak rosszabbra, amikor Eliza gyermeket szült Brunónak. Ekkor ugyanis a hölgyet a futballista barátai bezárták, és arra kényszerítették, hogy szabaduljon meg a gyerektől. 2010. július 4-én Eliza Samudiót eltűntnek is nyilvánították. Akkoriban Bruno úgy nyilatkozott, imádkozik, hogy megtalálják Elizát, de rá egy hónapra egy közeli rokona mindent bevallott a helyi rendőrségnek: a fiatal nőt fogságba ejtették, majd megtörténtek a horrorisztikus események.

A hálóőrt azonnal 22 év börtönre büntették a gyilkosságért, Bruno kétszer magával is végezni akart akkor. Néhány év után azonban kiengedték a börtönből a sportolót, mondván, a bűncselekmény előtt „példás életet élt”, aki így ügynökei segítségével hamarosan csapatot találhat és újra játszhat, állítólag dúskál az ajánlatokban.