Záporoznak a jó hírek Nagy Ádámról

Két káprázatos elismerést is a fa alá tehet Nagy Ádám, a magyar labdarúgó-válogatott és a Bologna labdarúgója.

Decemberben sem zárt rossz hónapot Nagy Ádám, az olasz Serie A-ban futballozó magyar tehetség. A Bologna négy mérkőzése közül a Verona elleni kupameccset 4–0-val abszolválta, a Pescarával szemben bajnokin diadalmaskodott fölényesen (3–0), az Empoli ellen ugyan megúszták Nagyék kapott gól nélkül, az Udinese viszont elkapta a csapatot (1–0). Talán mondani sem kell, Nagy Ádám a veretlenül megvívott csatáknak részese volt – 90 percen át –, Udinében viszont nem volt a pályán, a közkedvelt labdarúgót pedig szurkolói – hogy, hogy nem – a hónap játékosa szavazáson a csúcsra repítették.

Ezzel a videóval köszöntik a labdarúgót:

A 21 éves Nagy a Bologna eddigi 17 őszi bajnoki mérkőzése közül összesen háromból nem vette ki a részét, a drukkerek rajonganak a szorgalmas kis középpályásért, nem is csoda, a tabella 15. helyén szobrozó együttes minden bizonnyal elkerüli a kiesést idén – 10 ponttal gyűjtött, mint a legjobb kieső helyen álló Palermo, majd 50 százalékos mérleggel (5-5-7) pedig nem szokás kiesni egy pontvadászatból.

A Bologna egy mérkőzéssel vetélytársainál még kevesebbet is játszott, az AC Milan elleni találkozót a milánóiak szuperkupa-kötelezettségei miatt elhalasztották.

De ha már a Milan szóba került, jöjjön még egy jó hír a fa alá a magyar labdarúgó-válogatott új csillagáról: az Inbedwithmaradona.com honlap 2010 óta minden évben 100-as listát készít azon fiatal játékosokról, akiket a legígéretesebbnek tart. A mezőnybe idén kizárólag az 1995. január 1-je után születettek kerülhettek be. A honlap rengeteg labdarúgó egész éves teljesítményét figyeli, edzőkkel, játékosokkal és szurkolókkal is megvitatja szereplésüket, az év végén pedig kiadja listáját, egyfajta jövendölésként, a honlap ugyanis az adott év remeklése miatt mindig ezektől a játékosoktól várja a legjobb teljesítményt a következő esztendőben. És hát Nagy Ádám bizony ott van a listán úgy is, hogy csak nyár óta látják a Serie A-ban.

Társaságában van még a Tottenham angol sztárja, Dele Alli, a Bayern fiatalja, Joshua Kimmich, a Milan tinije, Gianluigi Donnarumma, a Manchester City nigériai légiósa, Kelechi Iheanacho vagy éppen az Arsenal spanyolja, Héctor Bellerín.

Korábban három magyar játékos tudott felkerülni a listára, 2013-ban Gyurcsó Ádám, 2014-ben Radó András és Otigba Kenneth. Íme az idei teljes lista!