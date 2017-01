Ezeket a játékosokat biztosan nem engedi el Zidane

Pepe, Álvaro Morata és James Rodríguez neve az ősz folyamán többször is felbukkant a zuhanyhíradó hírei között, több csapattal is összeboronálták őket, de most a Real Madrid edzője pontot tett a találgatások végére. Zinédine Zidane kijelentette, ezek a játékosok télen nem igazolnak sehova, maradnak a királyiak keretében – írja az Espnfc.com.

De nézzük, mi adott okot arra, hogy egyáltalán szóba került a fentiek távozása: James már többször is kifejezte elégedetlenségét a kevés játéklehetőség miatt, Pepének nyáron lejár a szerződése, állítólag komoly ajánlat érkezhet érte Kínából, míg Morata a pletykák szerint visszatérne a Juventushoz, hogy többet játszhasson.

Zidane elmondta, hogy Jamesszel elbeszélgetett, a kolumbiai maradna Madridban, Pepe már régóta a csapat tagja, és történelmet írt a Reallal, míg Morata szerinte jól érzi magát a klubnál, és ez az otthona.

A nyári átigazolási időszak meglepően nyugodt volt Madridban, úgy tűnik, a francia mester az állandóság híve, így, ha rajta múlik, télen is csendes maradhat a transzferszezon.