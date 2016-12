2020-ig 365 milliárd megy balatoni fejlesztésekre

A szerdai Magyar Közlöny szerint 365,4 milliárd forintot fordíthat a kormány a 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar és uniós forrásokból, írja az MTI.

A balatoni fejlesztési program gondolatával már régen kacérkodik a kormány. Először idén tavasszal jelentettek be egy 300 milliárdos tervezetet, amely szintén 2020-ig tartott volna. Ezt nyáron vonták vissza indoklás nélkül. A mostani kormányhatározat viszont tovább emelte a ráfordítást: az MTI közlése szerint 15-20 százalékkal lesz nagyobb a keret.

A támogatott stratégiai célok nem változtak: a leghangsúlyosabbak a turisztikai fejlesztések lesznek, ezt követi a gazdasági és innovációs beruházások. Pénz jut az egészséges Balaton-termékekre, vízminőségre, biztonságra, közlekedési infrastruktúra-, terület- és humánerőforrás-fejlesztésre. A keretből jut a közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztésére, továbbá a turisztikai szolgáltatások támogatására.

A megnevezett fejlesztési célok közül 42-t – mintegy 263,7 milliárd forintos támogatási kerettel – uniós, további 14-et – 101,7 milliárd forintos támogatási kerettel – magyar forrásból valósítanának meg.

Az előző tervekhez képest újdonság, és kiemelt figylemet kap a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, valamint a Balatoni Hajózási Zrt. és a Hévízi Tófürdő működésének átvizsgálása, továbbá a sármelléki repülőtér forgalomnövekedésének ösztönzése.

Az is változás, hogy a vízgazdálkodási fejlesztésekre 35 helyett 41 milliárd forintot szánnak, de nem uniós, hanem állami forrásból. Jóval nagyobb keret lesz a közlekedésfejlesztésre is. Bekerült a fejlesztési célok közé 17 milliárd forintos támogatási kerettel egy balatoni témapark létrehozásnak terve is.

A kormányhatározat értelmében az év végéig létre kell hozni egy állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságot az említett fejlesztési feladatok szakmai koordinációjára, amelyben a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által rendeletben kijelölt személy gyakorolja – írja az MTI.

A balatoni program végrehajtási tervét az érintett minisztériumoknak 2017. június 30-ig a kormány elé kell terjeszteniük a hozzájuk tartozó operatív programok és fejlesztési keretek módosítására vonatkozó javaslatokkal együtt. Gondoskodniuk kell az éves fejlesztési keretekről szóló már nevesített, illetve a balatoni kormányhatározatban meghatározott fejlesztéseknél a felhívások meghirdetéséről, a mielőbbi kötelezettségvállalásokról és a támogatási szerződések mielőbbi megkötéséről. A nemzetgazdasági tárcának bizonyos fejlesztések megvalósításához biztosítania kell a többletfedezetet jövő év közepéig.

A kormányhatározat számol azzal az eshetőséggel is, ha meghiúsul a tervezett fejlesztések uniós támogatása. Több érintett tárcának és a Miniszterelnökségnek is előterjesztést kell készítenie – szintén jövő év közepéig –, miként lehet biztosítani a finanszírozást az uniós keret nélkül.