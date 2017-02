A károsultak várják a nyomozás elindítását

Az óbudai székhelyű FX Loop Investment Kft. hónapok óta nem fizeti ki ügyfeleit, miután mesés hozam ígéretével milliárdokat csalt ki tőlük. A jegybank vizsgálódik, a rendőrség nem lépett az ügyben.

hirdetés

Készpénzben fizettem be 2014-ben az akkor még működő Rózsadomb utca irodában több mint tízmillió forintot, de érdekes módon a kézhez kapott bizonylaton átutalás szerepelt – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek az ügy egyik károsultja. – Akkor ez föl sem tűnt, különösen, hogy több munkatárs is dolgozott az ottani irodákban, céges logók látszottak mindenütt, tehát minden rendben lévőnek tűnt. Megjegyzem, az egykori iroda ma már nem működik, a helyiségekbe mostanra albérlők költöztek be. Később az is kiderült, hogy aki viszont utalta a pénzt, annak érdekes módon nem a céges számlára, hanem a bróker magánszámlájára kellett eljuttatni az összeget.

– Az első hónapokban semmi hibát nem találtam, már az első hónap után ki tudtam venni a megígért hozamot, majd még két alkalommal szintén – tette hozzá.

Kérdésünkre az ügyfél elmondta, személyes ismeretségen keresztül jutott el a céghez, ahol havi ötszázalékos hozamot ígértek a befektetett összeg után. Ezt nem találta túlzónak, mert hasonló nagyságú hozamot csendestársként is el tudott érni más üzletekben. Arról is beszélt, hogy korábban állítólag még ennél is több volt az ígért haszon. Elbeszéléséből az is kiderült, hogy bár brókercégként ajánlották neki a vállalkozást, a cégkivonaton a befektetési vagy brókertevékenység nem szerepelt, hanem ahogy a cég honlapján is: brókerképzés.

Azt viszont nem ellenőrizte a jegybank honlapján, hogy rendelkezik-e pénzügyi, befektetési engedéllyel a vállalkozás. Az is megtévesztő volt és növelte a bizalmat, hogy éppen a jegybank vonatkozó szabályozására hivatkozva csökkentették néhány hónappal később 8,9 százalékra a beígért negyedéves hozamot.

A kapcsolatot személyesen, illetve e-mailen keresztül tartotta Cs. Emőkével, illetve a magát brókernek kiadó fiával, Sz. Tamás Péterrel. A problémák 2015 elején kezdődtek, amikor már nemhogy a hozamot nem tudták kifizetni, de amikor a tőkét szerette volna kivenni, attól is elzárkóztak. Mondván, ők nem itthon, hanem Nagy-Britanniában fektették be a pénzt, s partnerük, az Alpari csődöt jelentett. Ez a mozzanat megerősíti azt a károsultak közötti vélekedést, hogy valójában Forex-ügyletekbe forgatta a befizetett tőkét Sz. Tamás Péter. (A Forex a Foreign Exchange, azaz a devizatőzsde rövidítése, ahol devizákkal kereskednek brókerek, bankok, de igen sok a spekuláns, ezért nagyon kockázatos üzlet.)

Sz. Tamás Péter 2015 januárjában még azzal nyugtatgatta az ügyfeleket, hogy kiutazik Angliába s megpróbálja visszaszerezni befektetéseiket. Később azonban hónapról hónapra pénzt nem, csak hitegetést kaptak. S bár maga a károsult még nem jutott pénzéhez, ismer olyan sorstársát, aki végül is visszakapta a korábban befektetett összeget.

Miután a lapunknak nyilatkozó ügyfél nem tágított s továbbra is követelte a befektetett összeget, azzal igyekeztek leszerelni, hogy hozzon új befektetőt, s akkor megkapja pénzét. Vagyis ettől kezdve már klasszikus piramisjáték jeleit mutatta a vállalkozás, amikor az új belépők pénzéből fizetik ki a régi befektetőket. Ezt a vélekedést erősíti meg az is, hogy amikor szorulni kezdett a hurok, Sz. Tamás Péter azzal igyekezett visszaverni a támadásokat, hogy ha feljelentést tesz valaki, akkor ez lesz az oka annak, hogy továbbra sem tudnak fizetni.

hirdetés

Kérdésünkre a károsult azt is elmondta, igazak azok a sajtóhírek, hogy több károsult is feljelentést tett az ügyben. Az első feljelentéseket a rendőrség elutasította, ezt azonban a feljelentők megkifogásolták, így most abban reménykednek, hogy miután egyébként is elég egyértelmű jelei vannak a csalásnak, az ügyészség valamikor mostanában mégiscsak elindítja a nyomozást.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 10.