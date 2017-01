A Magyar Posta elvesztette realitásérzékét

Cinikus interjút adott a Magyar Posta egyik vezetője az Origónak. Majláth Zsolt, az állami logisztikai cég operációs vezérigazgató-helyettese szerint a legnagyobb forgalmú hetekben a küldemények kétharmadát a vállalt határidőn belül kézbesítette a posta, de a fennmaradó résznél is legfeljebb háromnapos csúszások voltak. Ez azonban aligha felel meg a valóságnak. Ahogy lapunk is beszámolt róla, napokig hevertek a küldemények a feladás helyszínén, vagyis úgy telt el az értékes idő, hogy a posta lényegében hozzá sem nyúlt a csomagokhoz. Máig ez a helyzet. Lapunk munkatársa több küldeményt is feladott az ünnepek előtt. Van olyan csomag, amelyet november 4-én küldött el, és azóta sem ért célba, vagyis 50 munkanapja van úton az Egyesült Államokba. Pedig a levélpostai küldeményt elsőbbséggel és ajánlottan adták fel, a társaság szerint ennek 5-10 munkanap alatt kellene Amerikába érnie. Európán belül 3-5 munkanap a posta által vállalt, elsőbbségi és ajánlott küldemények szállítási ideje.

Rendszerszintű problémák

Azonban a csomag háromszoros késéssel, 16 munkanap után érkezett meg. Egyébként ez volt az egyetlen csomag a feladott ötből, amelyik legalább megérkezett a címzetthez. A többi négy a mai napig nem jutott célba, holott már a legutóbb feladott küldemény esetében is bőven lejárt a posta által vállalt leghosszabb határidő. Ez pedig arra utal, hogy súlyos, rendszerszintű problémák vannak az állami logisztikai cégnél.

Éves szinten tizenöt százalékos forgalombővülést regisztrált a posta tavaly, a csúcsidőszakot jelentő november közepétől december közepéig tartó időszakban pedig harminc százalékkal több csomagot kezelt, mint az előző év hasonló időszakában. Ugyanakkor a postánál jelentkező nehézségek már borítékolhatók voltak. Az elmúlt években folyamatosan csökkent a postai dolgozók létszáma. Míg 2013-ban 32ˆ 300-an dolgoztak a vállalatnál, addig tavaly nyárra ez a létszám már 29 500-ra csökkent. A cégnél jelentős a fluktuáció, a futárcégek kicsivel magasabb fizetésért csábítják át a postai dolgozókat. Érdekesség, hogy a vállalat létszáma úgy csökkent mintegy 3000-rel, hogy az internet térhódításával a csomagküldő-üzletág hatalmas növekedésnek indult.

Aligha segít a helyzeten, hogy többségében pénzügyi szakemberek vezetik a lényegében logisztikai céget. Az már csak hab a tortán, hogy a vállalat körüli gyanús privatizációs ügyleteket a kormány úgy próbálta eltitkolni, hogy módosította az állami céggel kapcsolatos jogszabályt: az egyetemes szolgáltatáson, lényegében a levélkihordáson kívül valamennyi üzleti tevékenysége titkos. Emlékezetes, Lázár János kancelláriaminiszter éppen a posta csomagküldő szolgáltatásával magyarázta, miért kell a többségében állami tulajdonú vállalat szerződéseit titkolni. Véleménye szerint a posta jelentős versenyhelyzetben van a többi futárcéggel, és ebben a versenyben kell helytállnia – úgy látszik, egyelőre kevés sikerrel.

Felkészült versenytársak

Megkérdeztük a piac többi szereplőjét is, és úgy látszik, ők felkészültebben várták az év végi hajrát. A német DPD eredetileg 15-20 százalékos növekedéssel számolt, ezzel szemben negyven százalékkal bővült a csomagszám. Ez a meglévő partnerállomány ugrásszerű megrendelésnövekedésének tulajdonítható a cég szerint; valamint nagyon sok olyan internetáruház választotta a DPD szolgáltatását, amely eddig más szolgáltatót vett igénybe. A tavalyi év végére az amerikai UPS 14 százalékos növekedéssel számolt a korábbi év azonos időszakához képest világszinten.

– A csomagszám ily mértékű bővülésével számolva a UPS világszerte 95 ezer embert vett fel az év végi időszakra készülve – közölte lapunkkal a logisztikai vállalat. Úgy látszik, a német DHL Expressnél is felkészültek az év végi hajrára, miután pluszerőforrásokat csoportosítottak át. – Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink színvonalát az év végi szezon alatt is fenntartsuk, Magyarországon ideiglenesen mintegy tíz százalékkal növeltük munkatársaink létszámát, elsősorban futáraink, vámügyintézőink és raktári dolgozóink körében. Hasonló mértékű bővítés történt a kézbesítéshez használt járművek, illetve a csomagok feldolgozásához szükséges eszközök, például a futárszkennerek esetében – közölte a DHL. A cég a csomagok számától függően arra is képes, hogy 24 órán belül megfelelő kapacitású repülőgépet biztosítson az erre szoruló országnak. – Budapestre például a lipcsei és brüsszeli két állandó repülőjárat mellett novembertől karácsonyig egy harmadik is érkezett. Az átmeneti járat Lipcséből Pozsony érintésével érkezett fővárosunkba a megnövekedett csomagmennyiséggel – tette hozzá a vállalat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 17.