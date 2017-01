A masszőrök harmada vett kasszát

Több szakember is azt fontolgatja, hogy a határ túloldalán próbál majd boldogulni (képünk illusztráció)

Mindössze a masszőrök harmada vásárolhatta meg az online pénztárgépet, de pontos adataink nincsenek – mondta lapunknak a Masszőrök Egyesületének elnöke annak kapcsán, hogy elseje óta náluk is kötelező a készülék. Podhorszky Tibor hozzátette, a kollégák nem tudják, hogy működik pontosan a rendszer, erről alapos tájékoztatást nem kaptak. Problémás, hogyan kell jelezni a bérleteket, felvinni az akciókat, kuponokat. Egy olyan könyvelő tart tanfolyamokat a kollégáknak, aki mellékállásban frissítő masszásból egészíti ki a jövedelmét, így gyakorlati tapasztalatai is vannak. Nélküle nehezen boldogulnának, az egyesület elnöke szerint a tájékoztatás a kormány feladata lett volna. – Számtalanszor kerestük a nemzetgazdasági tárcát emiatt, de legtöbbször még csak válaszra sem méltattak. Nem fogalmazhattuk meg a szakmai véleményünket sem – tette hozzá.

hirdetés

Mint megírtuk, 2017-től bővítette a kormány az online kasszára kötelezettek körét. Körülbelül 20 ezer vállalkozót – így a taxisokat, az autószerelőket, a plasztikai sebészeket, a diszkóüzemeltetőket, a fitnesztermek és a patyolatok működtetőit – köteleztek a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV) közvetlen kapcsolatot teremtő pénztárgép bevezetésére. A 170 ezer forintba kerülő készülék beszerzéséhez az állam csak akkor adott 50 ezer forint támogatást, ha azt december 31-ig be is üzemelték. Podhorszky Tibor elmondta, arról nincsenek információi, hányan éltek a lehetőséggel.

Szenvednek az online kassza miatt a taxisok A lapunk által megkérdezett taxisok teljesen feleslegesnek tartják a készüléket. Eddig is pontos utazási és pénzforgalmi adatokat rögzítettek, ráadásul az új kasszákat be sem lehet építeni a kocsikba – az urh-rádiós rendszer, a taxióra és a gps mellé –, így a legtöbben a kesztyűtartóban szorítottak neki helyet.

A szakma képviselői úgy tartják, hogy teljesen feleslegesen kellett megvásárolniuk a készüléket, hiszen a többségük a kisvállalkozók tételes adójával rója le a közterheit. Vagyis egy bizonyos bevételi határig attól függetlenül ugyanannyi adó megfizetésére kötelezett, hogy az adott hónapban hány ügyfelet fogadott. Podhorszky Tibor ezzel kapcsolatban azt mondja, emellett ráadásul még arról sem kaptak pontos információt, hogy mit kell tenniük.

hirdetés

Az elnök lapunknak korábban elmondta, hogy szerinte a nehézségek miatt a határ mentén dolgozó masszőrök közül sokan átmennek vagy már át is mentek a szomszédos országokba vállalkozni, leginkább Ausztriába. A nyugdíj mellett masszírozók döntő többsége pedig a feketegazdaságba menekül. Az érdekképviselet elnöke hozzátette, sok kollégája választotta az online számlázó programot a kassza helyett, mert ezt is elfogadja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Sokáig bizonytalanok voltak, hogy valóban kiváltható-e így a rendszer, az adóhatóság mindössze tavaly év végén adott erről tájékoztatást lapunk cikkei és kérdései után egy hivatalos közleményben. Igaz, hogy ehhez az ügyfeleik legfontosabb adatait is meg kell adni a NAV-nak, de Podhorszky Tibor úgy tapasztalta, hogy ezzel nincs gondja az érintetteknek.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 01. 19.