A nyugati világ kritikusabb az atomenergiával szemben

A nukleáris energiatermelés ma a költségeket tekintve versenyképes a fosszilis nyersanyagokon alapuló technológiákkal, és gyorsul az innováció az ágazatban. Egyebek közt ilyen következtetésre jutott a Lloyd’s Register brit tanácsadó cég, amely Technológiai radar – Nukleáris perspektíva címmel adott ki jelentést. Az anyag részben az ágazat szereplőinek véleményén, részben pedig a közműcégek, terjesztők, üzemeltetők és berendezésgyártók csaknem hatszáz szakemberének a megkérdezésén alapul.

A válaszokból egyebek közt az derül ki, hogy ha a reaktorok teljes életciklusára eső kiadásokat vesszük figyelembe, akkor az atomenergetika az egyik legolcsóbb az energiatermelési ágazatok közül. Azt is megállapították, hogy a nukleáris technológia a jövőben még sokáig része lesz a klímaváltozás okozta problémák megoldásának, és – bár bizonyos országokban komoly gondot okoz elfogadtatni a közvéleménnyel – „a belátható jövőben” az atom az energiamix egyik fontos alkotóeleme marad, írja a dokumentumról készült összefoglalójában a World Nuclear News című atomenergetikai hírportál.

Az elemzés egyebek közt rámutat, hogy a szakmai körökben csak SMR-ként emlegetett kis teljesítményű moduláris reaktorok – amikor megjelennek – a vártnál kisebb hatást gyakorolnak majd az ágazatra. Csak bizonyos területeken lehet rájuk szükség, a megépítésüket lehetővé tevő technológiák azonban komoly változásokat hozhatnak. A szakemberek egyszersmind azt is remélik, hogy az új anyagok megjelenése – beleértve a reaktorok építéséhez használtakat és az új üzemanyagokat is – lendületet ad a nukleáris szektornak, amitől jelentős javulás várnak az atomhulladék-kezelésben is. Az elemzés ugyanakkor azt is kimutatja, hogy a nukleáris létesítmények telepítése sokkal kritikusabb kérdés Európában és Észak-Amerikában, mint Ázsiában, és hasonló a helyzet akkor is, amikor az atomlétesítményeket el kell fogadtatni a közvéleménnyel.

Bátorítónak nevezte a jelentés tartalmát Alasdair Buchanan, a Lloyd’s Register energiaügyi igazgatója. Szavai szerint vannak bizonytalanságok a nukleáris ágazat fejlődésének irányával kapcsolatban, ám már nem arról van szó, hogy „legyünk-e”, hanem hogy „hogyan legyünk”.