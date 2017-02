A piac tisztulása is hozzájárul a tűzifahiányhoz

Megnőtt a kereslet a tűzifa iránt az elmúlt hetek extrém hideg időjárása miatt, ezért már sok helyütt nem lehet kapni, vagy ha igen, akkor nagyon drágán. De – amint annak lapunk utánajárt – nem csak ez az oka a hiánynak. – Az ellenőrzések, valamint az emiatt megnövekedett kockázat hatására az illegális tűzifa-kereskedelmet folytatók közül sokan teljesen felhagytak a tevékenységükkel – tudtuk meg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól (Nébih). A fentiek nyomán visszaesett az illegális fakitermelés és -kereskedelem, ezért egyes térségekben átmenetileg csökkent a lakosságnak eladható tűzifa mennyisége is. Persze a heteken át tartó hideg időjárás is közrejátszott a tűzifa iránti kereslet drasztikus növekedésében és ezzel együtt a hiány kialakulásában – hívták fel a figyelmet.

Brüsszel követelt változást

A Nébih tavaly vezette be a faanyagterméklánc-felügyeleti rendszert (EUTR), amely segíthet az illegális fakitermelés és -kereskedelem felszámolásában. A rendszer kiépítését az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárás keretében kérte számon Magyarországon, ugyanis létrehozása uniós jogszabályi kötelezettség is volt. Az EUTR hatékonyságát és szükségességét a Nébih szakemberei szerint mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a faanyag-kereskedelmi láncban jól láthatóan elindult a tisztulási folyamat. Ennek eredménye már érzékelhető az erdeifa-választékkal foglalkozók, így a tűzifát értékesítők körében is, egyébként épp ezen a területen volt a legjellemzőbb az illegális beszerzés és kereskedelem.

A Nébih ellenőrzései során kiemelt szempont, hogy azokat a vállalkozásokat, amelyek jogkövetésre való hajlandóságot mutatnak, a hibák feltárását követően csak figyelmeztetik. A szakemberek megfelelő iránymutatást is adnak a helyes kereskedelmi gyakorlat kialakításához. Így eddig még egyetlen bírságot sem róttak ki ilyen ügyben.

Lapunk érdeklődése nyomán nemcsak az derült ki, hogy a tűzifahiány egyik fontos oka a feketepiac visszaszorulása – nem beszélve arról, hogy a szokásos importszállítmányok is elmaradtak –, hanem az is, hogy a kínálat nagymértékű csökkenéséből adódóan mostanában elég magasak a tűzifaárak is. Felnémeten például a fatelepen hasítva 2750 forintért (plusz szállítási költség) adnák a tűzifa mázsáját, ha lenne. Azonban még rendelést sem tudnak felvenni az előrendelések teljesítése és a piaci hiány miatt, de remélik, hogy nemsokára újra lesz tűzifa, és teljesíteni tudják az új rendeléseket.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017. 02. 03.