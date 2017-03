A szomszéd gumimacija mindig zöldebb

A legújabb vizsgálat eredménye megerősítette a korábbi feltételezést, amely szerint nagy arányban hoznak silányabb minőségű termékeket Magyarországra a multinacionális cégek – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter. Ez elképzelhető, de a vizsgálathoz feltehetően nem ezeket a termékeket sikerült megtalálni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapjára felkerült, és füzetben is kiadott, csaknem száz élelmiszert összehasonlító teszt szubjektívnek tűnik, és előfordult, hogy nem összehasonlítható termékeket helyeztek egymás mellé a vizsgálóasztalon.

hirdetés

hirdetés

Az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének ügyvezető igazgatója lapunknak egyenesen megnyugtatónak nevezte a vizsgálatot. Szöllősi Réka szerint a termékek túlnyomó többsége között semmilyen érzékszervi vagy összetételbeli különbség nincs. Mint mondta, 26 olyan terméket sorol fel a lista, amit valójában nem is lehet összehasonlítani. A maradék 68 termékből mindössze 18-nál volt minimális összetételbeli eltérés. Ezek alapján azonban nem lehet azt mondani, hogy rosszabb-e egy termék.

– Fazekas Sándorral ellentétben mi azt állapítottuk meg, hogy minden rendben van. Az, hogy valaminek kismértékben eltér az összetevője, nem jelenti azt, hogy jobb vagy rosszabb, de semmiképp sem mondhatjuk rá, hogy silányabb. A nemrég nyilvánosságra hozott, 2014-ben talált eltérések is abból adódtak, hogy jórészt nem teljesen ugyanolyan termékeket vetettek össze. Amiket akkor problémásnak találtak, most nem is tesztelték – tette hozzá a szakember.

Valóban van olyan termék, ami Nyugaton más minőségű, de csak ezért kár útra kelni (képünk illusztráció) Fotó: Székelyhidi Balázs / Magyar Nemzet

Fazekas Sándor a sajtótájékoztatón külön kiemelte a Kellogg’s Corn Flakes kukoricapelyhet, amelyben Ausztriában árpamaláta van, a magyar pedig malátaaromával készült. Ez valóban különbség, de azt a tárcavezető már nem említette, hogy a magyar kukoricapehelyhez vitaminokat és ásványi anyagokat is adnak, az osztrákhoz viszont nem, tehát felvetődik a kérdés, megáll-e az összehasonlítás alapja. A vizsgálat egészen megmosolyogtató eredményeket is hozott. Kiderült például belőle, hogy az osztrák Haribo színes gumicukorkák közül a zöld macik sokkal intenzívebb színárnyalatúak, mint a magyarok, a Fantáról pedig az derült ki, hogy a magyarországi változatában több a gyümölcs, mint az osztrákban, de tartósítószert is tartalmaz. Arról ugyanakkor, hogy a különbségek miként befolyásolják a minőséget, nem tudunk meg konkrétumokat. A leghatározottabb állításokat a sörökről tették, ezeknek a termékeknek a zöme a Nébih ellenőreinek ítélete szerint idehaza gyengébb minőségű, mint Nyugaton. S valóban, a hazai sörök kukoricadarát is tartalmaznak, ami rontja a minőségüket. Kár, hogy a párba állított hét termékből négy nem hasonlítható össze pontosan, mert az osztrák üveges, a magyar pedig dobozos kiszerelésű. Furcsa, hogy a vizsgálat a saját márkás termékek közül egy kivételtől eltekintve csak a Spar által gyártottakra tér ki. Itt feltűnő, hogy a Spar Ausztriában tud adalékanyag-mentes kenyeret sütni, míg idehaza nem, de az árak összehasonlítása már nem egészen tiszta. Egybevetve egy ausztriai és egy hazai paradicsomos Spar ragukonzervet például az derült ki, hogy az osztrák olcsóbb a hazainál. Csakhogy már ránézésre is különböznek egymástól a termékek, de összetételükben is.

– A magyar élelmiszeriparnak hatalmas versenyképességi problémái vannak. Az a főkérdés, miért szorulunk ilyen mennyiségű importra. Azt kérjük a kormánytól, segítse a magyar feldolgozók versenyképességének javítását – mondta Szöllősi Réka.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.30.