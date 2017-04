A versenyhivatal még nem bólintott rá a Hungast felvásárlására

A Hungast az Elamen Zrt. 51 százalékos tulajdonrészének megszerzése után azt tervezte, hogy felvásárolja a közétkeztetési piac másik jelentős szereplőjét, a Sodexót is. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) azonban még nem bólintott rá az ügyletre, a Figyelő Online-nal ugyanis azt közölte a versenyhivatal szóvivője, hogy teljes körű versenyfelügyeleti eljárást indítottak a Hungast–Sodexo tranzakció kapcsán. Az ügyintézési határidő négy hónap. Ez egyben azt is jelenti, hogy nyár végéig semmiképpen nem jöhet létre a tervezett felvásárlás.

A Hungast korábban azzal került a hírekbe, hogy Óbudán – a hatóságok álláspontja szerint – tömeges ételmérgezés történt a cégcsoporthoz tartozó, Gyermekmenza Kft. által működtetett menzákon. A hivatalos vizsgálat első és másodfokon azt állapította meg, hogy ételmérgezés történt, ugyanezt állapította meg egy másik eljáró szerv is, a szülők pedig arról számoltak be, hogy a gyerekeknek ment a hasuk, sokan hánytak is. A Hungast azonban kétségbe vonja a hatósági eljárást és az eredményt is, szerintük ugyanis a később kimutatott, mérgezést okozó baktérium jelenléte a felszolgálás idején határértéken belüli volt. A cégcsoport úgy véli, annak sincs „igazolt bizonyítéka”, hogy valóban megbetegedtek a gyerekek.

Az ügy bíróságon folytatódik, legkorábban májusban lehet ítélet.