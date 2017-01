Amerika szerepére pályázik Kína

A kínai elnök beszédében a globalizáció védelmezőjeként lépett fel és a kereskedelmi háború veszélyeire figyelmeztetett.

Hszi Csin-ping kínai elnök (b) és Klaus Schwab (j), a Világgazdasági Fórum alapítója Davosban 2017. január 17-én Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A globalizáció melletti kiállásával megadta az alaphangot a davosi 47. Világgazdasági Fórumon Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnök, aki kedd délelőtti nyitó beszédében a bezárkózóbb gazdaságpolitikát hirdető leendő amerikai elnöknek, Donald Trumpnak is üzent. Hszi fellépése önmagában is példátlan eseménynek számít, hiszen kínai elnök még sosem vett részt a kapitalista világelit csúcstalálkozóján. Aligha véletlen azonban, hogy erre épp most került sor, hiszen úgy tűnik, hogy a globalizáció eddigi irányítója, az Egyesült Államok épp feladni készül eddigi pozícióit.

A Kína vezette új világrend lehetőségét felvázoló Hszi legfontosabb üzenete úgy szólt, hogy országa nyitva hagyja kapuit és reméli, hogy a több ország is nyitva hagyja az ajtaját. Kína ugyanis elkötelezett az iránt, hogy a világgazdaság szívévé váljon, amennyiben Amerika már nem kívánja ezt a szerepet betölteni. Beszédében hosszasan elemezte a globalizációt, amelynek válságáról, valamint a populista politikai irányzatok, mozgalmak és vezetők előretöréséről sok szó esik majd a január 20-ig tartó csúcstalálkozó különböző panelbeszélgetésein. Hszi véleménye szerint sokak szemében a globalizáció „Pandóra szelencéje”, de nem szabad a globalizációt okolni a világ problémáiért, mert ez nem segít megoldani a konfliktusokat. A gazdasági válságról sem a globalizáció tehet, hanem a profit hajszolása és az elhibázott szabályozás.

Szóba hozta a növekvő vagyoni és gazdasági egyenlőtlenségek kérdését is, miszerint a világ lakosságának egy százaléka rendelkezik akkora vagyonnal, mint a maradék 99 százalék. Szerinte az alapvető probléma az, hogy újra meg kell találni a növekedés hajtóerejét, amelyben nagy fontosságot tulajdonít az új iparágak és az innováció támogatásának. – Az új norma az innováción, a nagyobb átláthatóságon és a korszerűbb szabályozáson alapul majd – mondta a davosi közösségnek. „Nem okolhatunk másokat vagy futhatunk el a felelősség elől, ha akadályokba ütközünk” – tette hozzá.

Hszi határozottan kijelentette, hogy nem fogják leértékelni a jüant és nem kezdenek kereskedelmi háborúba, hiszen egy ilyen háború végén senki sem lehet nyertes. A kínai vezető egyértelműen Trumpnak címezte azt a megjegyzését, hogy a világ vezetőinek a nyitottság, az együttműködés felé kell haladniuk. „A protekcionizmusra való törekvés olyan, mint ha valaki bezárja magát egy sötét szobába. A szél és az eső ugyan kinn marad, de ugyanígy a fény és a levegő is” – fogalmazott az elnök. Arról is beszélt, hogy az 1,3 milliárd főt számláló Kína most új korszakba lép, és gazdaságuk erősödéséből az egész világ profitál. Ugyanakkor leszögezte, hogy tartják magukat a párizsi klímamegállapodáshoz, és ezt várják mindenkitől.

Persze ironikusnak tűnik, hogy a svájci kisvárosban épp a Kínai Kommunista Párt első embere tartott előadást a világelitnek a globalizáció előnyeiről, de az új időkre utal az is, hogy rengeteg ismert kínai üzletember is részt vesz a fórumon.

Köztük van Kína egyik leggazdagabb embere, a Dalian Wanda ingatlancég alapítója, Wang Jianlin és a dollármilliárdos Jack Ma, aki az Alibaba megalapításával a világ legnagyobb internetes kereskedő cégét hozta létre. Jack Ma nemrég New Yorkban találkozott Donald Trumppal, akit pénteken iktatnak be Washingtonban. Trump egyébként nem megy el Davosba.