Az NGM ott tromfolt rá Matolcsyékra, ahol az MNB elvett

Meglepő módon a Varga Mihály vezette nemzetgazdasági tárca makrogazdasági előrejelzése még derűsebben látja a jövőt, mint a ránézésre túlzóan optimista jegybanki inflációs jelentés. Viszont a két kiadvány épp azokon a pontokon tér el, ahol a másik túllőhet a célon. Nagyon bíznak a béremelésben, az ország adóparadicsommá tételében és az autógyárakban.

A Magyar Nemzeti Bank által előrejelzett 3,6 százalékos helyett jövőre 4,1 százalékos gdp-növekedéssel számol a Varga Mihály vezette Nemzetgazdasági Minisztérium. Az idei bővülésről szóló tavaszi előrejelzést is alulmúlja a mostani számítás: 2,5 százalék helyett csak 2,1 százalékot nőtt a gazdaság, derül ki a legfontosabb adat a tárca Makrogazdasági és költségvetési prognózis 2016–2020 című jelentéséből.

Az idei gdp-szám azért is érdekes még, mert májusban a Nemzetközi Valutaalap is 2,3 százalékra várta a magyar gazdaságot. Pedig a kormány akkor is kitartott a jóslatai mellett, de most, hogy az NGM kapitulált, már csak az MNB tart ki a jósoltnál is nagyobb érték mellett.

Az elmúlt időszakban bejelentett egyes nagyobb volumenű beruházások (millió euró)

A jövő évi adatok kiszámításában nincs nagy meglepetés. Ahogy az az eddigi kormányzati retorikában is szerepelt, bíznak abban, hogy a járulék- és adócsökkentések, valamint a béremelések berántják a magyar teljesítményt: a lakosságnak több pénze lesz, tehát többet is költ majd. Ugyanígy a foglalkoztatási adatok nagy volumenű javulását jósolja az NGM is, bár kérdéses, hogy amikor árufeltöltőkből is hiány van, találnak-e foglalkoztatható és megfelelő embereket a cégek.

A 2018-as növekedést pedig részben abból eredeztetik, hogy sok beruházás volt az elmúlt években, amelyek jövőre is kitartanak. Köztük az autóipari ráfordítások is termőre fordulnak, ez pedig felhúzza majd a kiviteli számokat. Ehhez csatoltak is egy grafikont, amelynek a fantáziátlan Az elmúlt időszakban bejelentett egyes nagyobb volumenű beruházások címet adták a sokkal találóbb A magyar gazdaság egy ábrán név helyett. Ezen ugyanis az látszik, hogy a leginkább a multik aktívak Magyarországon. Toronymagasan a Mercedes-Benz költi el a legtöbb pénzt, a Samsung és a Bosch előtt. De az első tizenöt legnagyobb beruházó között is csak kettő magyar tulajdonú cég szerepel: a Richter és a Hell. Nem véletlen, hogy a társasági adó 10 százalékos jövő évi megvágása is a multiknak kedvezhetne. Ha ezek eleve nem jóval kevesebbet adóznának.

