Beköszöntött a tavasz az ingatlanpiacon

Újabb fordulat várható a következő hat hónapban az új építésű ingatlanok piacán. Eldől ugyanis, hogy melyik építkezés valósul meg és melyik marad csupán terv – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek a Balla Ingatlan tulajdonosa, ügyvezetője. Balla Ákos elmondta: azok a beruházások, amelyek a nyár végéig elindulnak, várhatóan meg is valósulnak. Azok viszont, amelyeknél nem kezdődnek meg az érdemi kivitelezési munkálatok, előreláthatólag a tervezőasztalon is maradnak. Az ilyen ingatlanok esetében ugyanis az építési munkák befejezése 2019 utánra csúszna át. Így ezeknél az épületeknél nem lehet érvényesíteni a 2019-ig igénybe vehető általános forgalmi adó (áfa) kedvezményt. Az áfa, amely jelenleg 5 százalék, két év múlva ismét 27 százalékra növekszik. Ezért a kedvezményes körből kieső lakások erőteljesen megdrágulnak, s emiatt nem biztos, hogy vevőre találnak. A szakember arra számít, hogy idén megközelítőleg nyolcezer új társasházi lakás építése indul el csak a fővárosban.

Balla Ákos úgy véli: a következő negyedévben – főként szezonális okokból – a vásárlási kedv erősödése várható mind az új építésű, mind a használt ingatlanok esetében. A piac kiegyensúlyozott lesz, mivel semmilyen gazdasági esemény vagy kormányzati intézkedés nem várható, amely felborítaná a kereslet-kínálati viszonyokat. Azzal azonban számolni kell, hogy a használt lakások árának emelkedése megtorpan. Sőt mi több, ma már 5 százalék körüli mértékben alkudni is lehet a meghirdetett árszintből. Az új lakások esetében viszont az építőipari szakember-, illetve kapacitáshiány miatt 5-10 százalékos árnövekedéssel lehet kalkulálni – jegyezte meg a szakértő.

Az Otthon Centrum elemzéséből ugyancsak az derül ki, hogy a tavalyi évhez hasonlóan élénk lakáspiaci forgalom várható 2017-ben is. A társaság tanulmánya szerint a tavalyi kiemelkedően jó év volt, annak ellenére, hogy az év végére a hálózat értékesítési adatai alapján becsült mintegy 150 ezer tranzakció még mindig elmaradt a válság kirobbanása előtti évek átlagértékétől. Az idei évre is ennyi vagy ezt kissé meghaladó tranzakciószámot vár az ingatlanközvetítő cég. A szezonalitás várhatóan ebben az évben is változatlan marad a szektorban, így az adásvételek száma tekintetében jellemzően a téli időszak és a legforróbb nyári hónapok lesznek a legkevésbé aktívak, és általában nyár végén, az ősz beköszöntével cserél gazdát a legtöbb lakás.

A cég összefoglalója megállapítja: az árak tekintetében a főváros budai kerületeiben jellemzően a tavalyihoz hasonló átlagárak érvényesülnek, míg a pesti oldalon néhány kerületben ezt meghaladó fajlagos árakat regisztrált az ingatlanos cég. – Tíz-tizennyolc százalék közötti árnövekedést tapasztaltunk a VI., a VII., a VIII., a IX. és a XIII. kerületben, valamint a XI. kerületben, míg a szintén népszerű Zuglóban (XIV. kerület) nem növekedett a társasházi lakások fajlagos átlagára a tavalyi évihez képest – fogalmazott Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője. Hozzátette: a 2016-ban kiemelkedő piaci aktivitást mutató városokban, így például Debrecenben, Kecskeméten és Pécsett is 5-10 százalékos növekedés mutatkozott az átlagos négyzetméterárban.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.03.28.