Beletört az amerikaiak bicskája az Unileverbe

Ötvenöt órával az ajánlat megtétele után visszautasította az amerikai Kraft Heinz felvásárlási ajánlatát a brit-holland Unilever – jelentette hétfőn a BBC. A brit közszolgálati adó szerint amennyiben létrejött volna a fúzió, úgy az élelmiszeripar legnagyobb ilyen jellegű összefonódását eredményezte volna. Az Unileverért állítólag 143 milliárd dollárt adnának. A brit pénzügyi és kockázatelemző cég, a Dealogic szerint ennél nagyobb összegű fúzió csak egy történt korábban, amikor 2000-ben a Vodafone 183 milliárd dollárért megvette a német Mannesmann vállalatot.

A Heinz és az Unilever megszellőztetett fúziója körül azonban igen sok a nyitott kérdés. Az Unilevernél arról tájékoztattak, sem pénzügyi, sem stratégiai előnye nem lenne a dolognak. A két vállalat egy közösen kiadott közleményben pedig diplomatikusan annyit jelzett, tisztelettel viseltetnek egymás iránt.

Hogy pontosan mi áll a háttérben, egyelőre nem tudni. A tőzsde azonban felbolydult a hírre, a Kraft részvényei 11, az Unilever papírjai 13 százalékkal emelkedtek egyetlen nap alatt még múlt pénteken, a fúzió meghiúsulásának hírére aztán hétfő reggel máris 8 százalékkal csökkent az Unilever részvények ára Londonban.

Információk szerint a hollandok, akik többségi tulajdonosai az Unilevernek, nagyon nem akarják a fúziót, s a Financial Times is úgy értesült, Theresa May brit kormányfő is arra kérte a kormányzati tisztviselőket, alaposan tanulmányozzák át a dolgot. A brit kabinet aggályait egy hasonló, 2010-es Kraft Heinz-felvásárlás – amelyben az amerikai társaság csokijairól híres Cadburyt kebelezte be – már arra sarkalta, hogy átdolgozzák, miként vásárolhatnak fel külföldiek brit vállalatokat. May egyébként tavaly júliusban, nem sokkal kormányfői kinevezése után olyan gazdasági stratégia kidolgozását kezdeményezte, amellyel az ilyen fúziók is megelőzhetőek lesznek.

„Úgy tűnik, a Kraft Heinz alábecsülte az Unilever tényleges értékét, illetve azt, hogy a többségi holland tulajdonos nagyon nem akarja a fúziót” – összegezte tömören a meghiúsult felvásárlást Martin Deboo, a Jefferies International befektetési csoport elemzője.

Az amerikai vállalat szóvivője, Michael Mullen arról beszélt, hogy „a Kraft Heinz ajánlata nagyon korai fázisban került nyilvánosságra. A szándékaink barátiak voltak, ám kiderült, az Unilever nem akar ilyen fúziót. Így az lesz a legjobb, ha mihamarabb továbblépünk, akkor mindkét vállalat a saját, független terveire fókuszálhat.”

Az Unileveré egyebek között a Hellmann’s, a Knorr, a Lipton, a Persil, a Flora, illetve a Dove és a Rexona márka is.

